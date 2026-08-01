Atentado con carro bomba deja 10 policías heridos en Cúcuta: así fue el momento de la explosión

Según medios colombianos, el atentado inició con la activación de un carro bomba, junto con el lanzamiento de 16 rampas de explosivos y ráfagas de fusiles.

De momento, el ataque no se ha atribuido a ningún grupo armado, y la Gobernación del Norte de Santander ofreció una recompensa de hasta $100 millones a cambio de información para lograr identificar a los autores.