Atentado con carro bomba deja 10 policías heridos en Cúcuta: así fue el momento de la explosión
Durante la madrugada de este sábado, un atentado con explosivos dirigido a las instalaciones del Departamento de Policía Norte de Santander se registró en Cúcuta, Colombia.
Según medios colombianos, el atentado inició con la activación de un carro bomba, junto con el lanzamiento de 16 rampas de explosivos y ráfagas de fusiles.
De momento, el ataque no se ha atribuido a ningún grupo armado, y la Gobernación del Norte de Santander ofreció una recompensa de hasta $100 millones a cambio de información para lograr identificar a los autores.
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