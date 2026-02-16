SUSCRÍBETE
    Bañistas salvan a delfín varado vivo en la costa de Cartagena

    Tras el avistamiento de un delfín varado vivo en una playa en Cartagena, un grupo de veraneantes logró devolverlo al mar con vida.

    Por 
    Catalina Bórquez

    Una gran hazaña protagonizó un grupo de bañistas el día de ayer en la Playa Chica en la comuna de Cartagena, luego de rescatar a un delfín que varó vivo en la costa.

    La especie identificada como un delfín oscuro, Lagenorhynchus obscurus, llegó hasta la arena dejándose ver por los veraneantes que se encontraban en el lugar.

    Ante la presencia de este ejemplar y debido a la demora de instituciones competentes que fueron contactadas, los bañistas reaccionaron rápidamente y tras intentar en reiteradas ocasiones lograron devolver con vida al cetáceo al mar.

    Los registros compartidos por el especialista en fauna silvestre, José Luis Brito Montero, de la Fundación Relicto, muestran el momento que el grupo completa con éxito este rescate.

