Cómo Volvo superó a Tesla en Chile

El 2025 sucedió algo sorprendente en el mercado de los vehículos eléctricos, porque el modelo más vendido en Chile no fue chino -que es el mayor fabricante del mundo- ni tampoco un Tesla -el pionero de la categoría-, sino que nada menos que un Volvo, el tradicional fabricante sueco que, con su modelo EX30, se impuso en la categoría. Fuimos a la casa Volvo, donde su gerente, Rodrigo Espinoza, nos contó la estrategia de transformación hacia la electromovilidad de la empresa.
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