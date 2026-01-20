Desde la Redacción: Longueira acusa improvisación en el gabinete de Kast y cuestiona marginación de partidos
"Creo que hay varios ministros que van a ser yogures con fecha de vencimiento muy pronto" advirtió el extimonel y exsenador de la UDI Pablo Longueira sobre la conformación del gabinete de José Antonio Kast. En conversación con Rocío Latorre y Rodrigo Álvarez en el programa de streaming de La Tercera, el "coronel" del gremialismo arremetió contra el diseño ministerial del republicano por su decisión de no incorporar a más miembros de los partidos políticos. "la derecha política desconfía en la derecha política", criticó, agregando: "esta película la vimos y no tuvo muy buen resultado".
