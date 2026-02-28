El momento exacto en que un misil iraní impacta base estadounidense en Bahréin

El canal oficial iraní Press TV informó del ataque a la base de apoyo a las actividades navales estadounidense en Baréin, con fotos y vídeos donde se puede ver la fuerte humareda provocada por el misil.

Bahréin alberga la V Flota estadounidense, y es uno de los países que entabló relaciones con el Estado de Israel como parte de los Acuerdos de Abraham, apadrinados por el presidente estadounidense Donald Trump.