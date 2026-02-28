El momento exacto en que un misil iraní impacta base estadounidense en Bahréin
Luego de que el ejercito israelí bombardeara varias ciudades del Irán en una ofensiva conjunta con fuerzas estadounidenses, el ejercito iraní reaccionó lanzando misiles contra Israel según confirmó el ejército de este país, y se han registrado explosiones en algunos países de la región donde Estados Unidos tiene intereses militares, como Bahréin.
El canal oficial iraní Press TV informó del ataque a la base de apoyo a las actividades navales estadounidense en Baréin, con fotos y vídeos donde se puede ver la fuerte humareda provocada por el misil.
Bahréin alberga la V Flota estadounidense, y es uno de los países que entabló relaciones con el Estado de Israel como parte de los Acuerdos de Abraham, apadrinados por el presidente estadounidense Donald Trump.
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.