SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Videos

    El momento exacto en que un misil iraní impacta base estadounidense en Bahréin

    Luego de que el ejercito israelí bombardeara varias ciudades del Irán en una ofensiva conjunta con fuerzas estadounidenses, el ejercito iraní reaccionó lanzando misiles contra Israel según confirmó el ejército de este país, y se han registrado explosiones en algunos países de la región donde Estados Unidos tiene intereses militares, como Bahréin.

    Paula MoralesPor 
    Paula Morales

    El canal oficial iraní Press TV informó del ataque a la base de apoyo a las actividades navales estadounidense en Baréin, con fotos y vídeos donde se puede ver la fuerte humareda provocada por el misil.

    Bahréin alberga la V Flota estadounidense, y es uno de los países que entabló relaciones con el Estado de Israel como parte de los Acuerdos de Abraham, apadrinados por el presidente estadounidense Donald Trump.

    Más sobre:MundoEE.UU.IránIsraelBahréinAtaque con misiles

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Argentina eleva nivel de seguridad en el país a “alto” tras ataques de EE.UU. e Israel en Irán

    Detienen a hombre de 73 años por femicidio íntimo frustrado en Hualpén

    Desahogo lila: Deportes Concepción se impone a Coquimbo y logra el primer triunfo en su retorno a la división de honor

    Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá de emergencia para tratar los ataques contra Irán

    “Hasta donde sé”: Ministro de Asuntos Exteriores iraní afirma que Alí Jamenei está vivo

    División en el Congreso de EE.UU. tras los ataques contra Irán: demócratas exigen autorización y republicanos respaldan la ofensiva

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Leeds United vs. Manchester City en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Leeds United vs. Manchester City en TV y streaming

    Hasta 35° este sábado: Avisan sobre altas temperaturas en Coquimbo, Valparaíso y la RM

    Hasta 35° este sábado: Avisan sobre altas temperaturas en Coquimbo, Valparaíso y la RM

    Dónde y a qué hora ver a Barcelona vs. Villarreal en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Barcelona vs. Villarreal en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. West Ham United en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. West Ham United en TV y streaming

    PC critica ataques de EE.UU. e Israel en Irán y señalan que “puede ser límite en cuanto a la paz mundial”
    Chile

    PC critica ataques de EE.UU. e Israel en Irán y señalan que “puede ser límite en cuanto a la paz mundial”

    Gobierno expresa su preocupación por escalada militar en Medio Oriente tras ataque de EE.UU. e Israel contra Irán

    Informan nuevo fallecimiento por explosión en Renca: cifra aumenta a 13 víctimas fatales

    El Grito de Munch: más y mejores empleos
    Negocios

    El Grito de Munch: más y mejores empleos

    Arturo Porzecanski: “Ahora la gente quiere en Chile a alguien que patee el tablero, pero en una dirección constructiva”

    Presidente de BancoEstado: “En los últimos años nuestro aporte (al Fisco) ha sido comparable al de Codelco”

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo
    Tendencias

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    El hombre de 82 años que tiene la edad biológica de 20: qué hizo para tener un envejecimiento saludable

    Por 24 horas: el guiño de YouTube a Pokémon en su aniversario 30

    Desahogo lila: Deportes Concepción se impone a Coquimbo y logra el primer triunfo en su retorno a la división de honor
    El Deportivo

    Desahogo lila: Deportes Concepción se impone a Coquimbo y logra el primer triunfo en su retorno a la división de honor

    Jugador de River Plate se descarga en redes sociales tras ser apuntado como uno de los culpables de la tormentosa salida de Marcelo Gallardo

    Ben Brereton vuelve al gol y lidera la remontada del Derby County ante Blackburn Rovers

    Samsung Galaxy S26 Ultra: la consolidación del hardware y la privacidad en la era de la IA
    Tecnología

    Samsung Galaxy S26 Ultra: la consolidación del hardware y la privacidad en la era de la IA

    Llegan los teléfonos Galaxy S26 de Samsung: minuto a minuto

    Apple Sports aterriza en Chile: cómo es la app gratuita para seguir la Primera División y las grandes ligas de América

    Jaime Bayly: “Trump está en plena luna de miel con Delcy, y esa no es una buena señal para Venezuela”
    Cultura y entretención

    Jaime Bayly: “Trump está en plena luna de miel con Delcy, y esa no es una buena señal para Venezuela”

    Reseña de libros: Montserrat Arre, Natalia Ginzburg y Julieta Correa

    Anna Sawai: el salto al estrellato de la actriz que será Yoko Ono en el cine

    Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá de emergencia para tratar los ataques contra Irán
    Mundo

    Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá de emergencia para tratar los ataques contra Irán

    “Hasta donde sé”: Ministro de Asuntos Exteriores iraní afirma que Alí Jamenei está vivo

    División en el Congreso de EE.UU. tras los ataques contra Irán: demócratas exigen autorización y republicanos respaldan la ofensiva

    Altas temperaturas y salud mental: por qué nos afectan más a nosotras
    Paula

    Altas temperaturas y salud mental: por qué nos afectan más a nosotras

    Un libro para plant lovers

    Datos Paula: tres experiencias culinarias para vivir una cena distinta en Santiago