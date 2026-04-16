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    Un menor de 14 años resultó baleado en La Pintana

    Según informó la PDI, la víctima recibió los impactos en una de sus piernas, siendo trasladado hasta el Hospital Padre Hurtado.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla
    PDI

    Un menor de 14 años fue baleado en horas de la tarde del miércoles en la comuna de La Pintana, en la Región Metropolitana.

    Los hechos se habrían registrado en calle Venancia Leiva, donde la víctima recibió dos impactos en una de sus piernas.

    Según detalló el comisario Diego Díaz de la Brigada de Homicidios Sur de la PDI, “la víctima transitaba por calle Venancia Leiva, comuna de La Pintana, junto a una amiga, momento en el que es alcanzado por dos proyectiles balísticos que lo hieren en su extremidad inferior izquierda”.

    A raíz de esto, es que fue trasladado hasta el Hospital Padre Hurtado, donde permanece fuera de riesgo vital.

    Personal de la Fiscalía ECOH y la PDI se encuentran realizando las diligencias necesarias para esclarecer los hechos y establecer la identidad de él o los responsables.

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