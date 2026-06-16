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    “Es una diferencia monumental”: Zoom las indicaciones del gobierno al proyecto de Sala Cuna

    La directora ejecutiva de la Fundación Familias Primero, Anne Traub, ahondó en la modificaciones que el gobierno de José Antonio Kast introdujo a la iniciativa legislativa que, según la abogada, es clave para "eliminar la barrera de entrada" a la contratación de mujeres. ¿Por qué para Traub la financiación a través de la cotización del seguro de cesantía representa un "gran cambio" respecto de la propuesta que tenía la administración Boric?, ¿qué pasos quedan pendientes para que se reduzca la discriminación laboral hacia las mujeres? Todos los detalles en el video.

    Alonso VatelPor 
    Alonso Vatel

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