    ¡Insólito!: Salvavidas fue insultado tras rescatar a un niño en playa de Cartagena

    Un registro viralizado en redes sociales logró captar el momento en que sujetos insultan y ofenden a un salvavidas que minutos antes había realizado el rescate de un niño en playa de la Región de Valparaíso.

    Por 
    Catalina Bórquez

    Una inusual reacción de familiares de un niño que fue rescatado en playa de Costa Azul, en el límite de Cartagena con el Tabo, en la Región de Valparaíso, fue viralizado en redes sociales.

    El registro captado por otra veraneante que se encontraba en el lugar dejó en evidencia el momento exacto que uno de los salvavidas fue insultado por un grupo de personas, luego de salvar con vida a un menor que se encontraba ahogándose en el mar.

    En las imágenes se ve a dos salvavidas caminando por la orilla del mar luego de realizar la maniobra, mientras que una familia recibe al niño que había sido rescatado recientemente.

    Tras la advertencia del salvavidas por estar bañándose en una playa donde está prohibido, los hombres reaccionaron con insultos, generando la indignación de los testigos.

    Temblor hoy, martes 10 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Los cortes de luz programados en La Florida y otras 7 comunas de la RM para este martes

    Primer eclipse solar anular de 2026: ¿Cuándo será y dónde se podrá ver?

    Dónde ver las competencias de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

