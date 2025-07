Tras hallazgo de drogas en Fuerzas Armadas: Ravinet insta a “exigir un test de droga periódico” a personal militar

“Creo que aquí hay un peligro muy grande de infiltración a las Fuerzas Armadas y las policías, como ha sucedido en otros países de América Latina”.

De esa forma Jaime Ravinet, titular de Defensa durante el gobierno de Ricardo Lagos y el primero de Sebastián Piñera, alertó en el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, la permeabilidad a las que -a su juicio- están expuestas las FF.AA. frente al crimen organizado.

Ravinet advirtió que habría “graves consecuencias” si el narcotráfico lograra “su intrusión en el aparato del Estado, en la administración pública, en funcionarios”.

Esto, luego de que se detuviera y se diera de baja a seis suboficiales del Ejército y a cinco funcionarios de la Fuerza Aérea en las últimas semanas por presuntos casos de narcotráfico.

“Lo encuentro extraordinariamente grave”, afirmó, apuntando a la “permisividad de los últimos tres gobiernos” con la inmigración ilegal.

En ese sentido, planteó actuar en un doble sentido. Por un lado, a través de la investigación y la inteligencia. Por otro, propone “exigir al personal de las Fuerzas Armadas y de la policía un test de de droga periódico, ojalá mensual”.

El jueves la ministra de Defensa, Adriana Delpiano, anunció que se haría "un operativo de fiscalización completa a todos los lockers" en los cuarteles de la zona norte, y también que se les haría “un test de droga a todas las personas que estaban de turno en ese lugar”.

Hoy, además, la diputada del Frente Amplio, Gael Yeomans, presentó un proyecto de ley para establecer un test de drogas obligatorio anual para funcionarios de las Fuerzas Armadas, PDI y Carabineros.

Contienda de competencias

El otrora secretario de Estado cuestionó fuertemente, también, al gobierno de Gabriel Boric por lo que a su juicio fue una contienda de competencia y una intromisión del Ejecutivo en otros poderes.

“La ministra de Defensa no tiene nada que opinar en esto”, dijo Ravinet, quien enfatizó que “hay un conflicto de tipo judicial” y que “los tribunales son autónomos”.

“El Presidente de la República y los ministros de Estado no pueden inmiscuirse en un conflicto de competencia entre dos tribunales, pues el tribunal militar no depende del comandante en jefe, al final depende también en sus resoluciones de la Corte Suprema y la justicia ordinaria penal también responde a la Corte Suprema", planteó el exministro, agregando que hubo “un conflicto de competencia que deben resolver los tribunales de justicia y no la autoridad ejecutiva”.

Ravinet, además, agregó que el Cosena (Consejo de Seguridad Nacional) “no sirve para nada” y que en cambio el Presidente Boric debería convocar a un comité de Seguridad Nacional.

Situación en Santiago

A propósito del caos que se generó en el barrio Meiggs luego que comerciantes ilegales atacaran con fierros y otro tipo de objetos contundentes a inspectores municipales en medio de un operativo, Ravinet -quien fue alcalde de la comuna entre 1990 y el 2000- expresó: “El deterioro de Santiago me dan ganas de llorar”.

“Luchamos durante 11 años por recuperar Santiago, a restablecer los paseos peatonales, remodelar la Plaza de Armas”, dijo, afirmando que ahora el año pasado era “un antro de comercio ambulante, de cocinerías, de locales cerrados”. “Lo encuentro un deterioro muy grande”, se lamentó.

Sobre la meta autoimpuesta del actual alcalde de la comuna, Mario Desbordes, de erradicar el comercio ambulante en un año y medio, Ravinet planteó que “lo haría más rápido”. “Creo que hay que tener firmeza y exigir, además, la colaboración del gobierno y de Carabineros para poder actuar con firmeza”, agregó.