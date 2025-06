Decathlon consolida su presencia en Chile con la apertura de su 13ª tienda en La Dehesa

“Somos capaces de construir momentos que creíamos imposibles y lograr metas que veíamos absolutamente lejanas. Por eso, muchísimas de las personas que van a entrar aquí no necesariamente van a ser los deportistas que tienen claro lo que quieren y cuál es la mejor vestimenta, sino también mucha gente que quizás no sabe qué deporte practicar. Y está bien, porque no existe una edad para empezar”, dijo la multipremiada nadadora chilena Bárbara Hernández durante la inauguración de la nueva tienda Decathlon en el segundo piso de Cenco Portal La Dehesa.

Las palabras de la deportista, conocida como “La Sirena de Hielo”, funcionan como un buen resumen de la misión de la marca de origen francés en los siete años que lleva presente en Chile: acercar el deporte a quienes recién se están animando a realizar actividad física, y también entregar una gran variedad y calidad de productos técnicos a los deportistas más experimentados.

La multipremiada nadadora Bárbara Hernández fue la encargada del discurso inaugural de la tienda Decathlon Cenco Portal La Dehesa, en el que destacó que no hay edad para comenzar a practicar un deporte Pablo V

Bajo la consigna de que practicar un deporte no es un lujo, sino una forma de mejorar la calidad de vida, Decathlon abrió este nuevo espacio con 1.700 metros cuadrados dedicados a más de 65 disciplinas, desde el fútbol, el ciclismo, el running y el pádel hasta las actividades de nieve y los deportes más extremos, con artículos y accesorios para todas las edades.

Aquí, quienes vengan a visitarla vivirán una experiencia que combina tecnología –con modernos módulos de autoatención para hacer la compra más expedita–, múltiples servicios –con un espacio dedicado a la reparación de bicicletas y otros implementos deportivos– y asesoría de sus vendedores-deportistas expertos.

“Cada tienda tiene algo especial, y aquí hemos dedicado mucho tiempo a mejorar la experiencia. Hemos trabajado en el valor de nuestros productos y servicios, y también en la omnicanalidad, porque toda nuestra experiencia no entra en 1.700 metros cuadrados, pero sí podemos hacer que toda la oferta esté disponible. Y eso es gracias al entrenamiento que hemos hecho con nuestros equipos, el contacto humano”, dice Jon Herńaez, CEO de Decathlon en Chile.

“La recepción de los clientes chilenos ha sido muy buena. Decathlon viene a aumentar el mercado deportivo”, dice Jon Hernáez, CEO de la marca francesa en Chile Pablo V

“La marca se define como multiespecialista en deporte, por eso nuestra oferta es amplia y permite encontrar todo lo que se necesita para empezar. Nos mueve que las personas practiquen deporte a cualquier nivel, principiante o experto, porque no hay que olvidar que muchos de nuestros productos están posicionados dentro de los circuitos más exigentes”, agrega el ejecutivo.

“La recepción de los clientes chilenos ha sido muy buena. Tanto, que cuando comunicamos en redes sociales o por cualquier medio la apertura de una nueva tienda nos dicen ‘¿y cuándo llegan a tal región, a tal sitio?’. Decathlon viene a aumentar el mercado deportivo”.

“Queremos ser la marca favorita de los deportistas en Chile”

Camila Cano, directora de la nueva tienda Decathlon Cenco Portal La Dehesa, destaca la acabada preparación de los colaboradores a cargo de conversar, guiar y asesorar a cada cliente que llega en búsqueda de un producto: “Son vendedores que harán asesoría de deportista a deportista, o de deportista a cliente”, dice, junto con resaltar los estudios de mercado realizados por la marca en torno a saber con precisión qué necesita cada persona.

Camila Cano, directora de la nueva tienda Decathlon Cenco Portal La Dehesa, destaca la acabada preparación de los colaboradores para asesorar a cada cliente que llega en búsqueda de un producto. Foto: Decathlon.

“Y si el producto no está acá en Cenco Portal La Dehesa, el 100% de nuestro catálogo está disponible para venta digital, para que lo puedan retirar en una hora en otra tienda o aquí mismo en 24 horas. Queremos ser la marca favorita de los deportistas en Chile. Los clientes nos buscan y nos quieren”, dice Cano.

Pablo V

En Decathlon Cenco Portal La Dehesa hay disponibles implementos para deportes que van desde el fútbol, el ciclismo, el running y el pádel, hasta las actividades de nieve y los deportes más extremos Pablo V

Manuela Urroz, capitana de “Las Diablas” –la Selección Chilena de Hockey Césped–, es abogada y además líder de Marca Empleadora de Decathlon Chile. Desde su vereda, destaca la misión de la marca por lograr que cada vez más personas se animen a practicar un deporte, sin importar la frecuencia o el nivel de experticia que consigan.

“Cuando vienes a Decathlon puedes sentir que quien te atiende es una persona apasionada por el deporte”, dice Manuela Urroz, líder de Marca Empleadora de Decathlon Chile y capitana de “Las Diablas” Pablo V

“Queremos acercar el deporte a todas y todos, por eso ofrecemos una atención totalmente personalizada a través de nuestros team players (vendedores). Cuando vienes a Decathlon, puedes sentir que quien te atiende es una persona apasionada por el deporte”.

Abierta desde el pasado viernes 6 de junio, la nueva tienda Decathlon de Cenco Portal La Dehesa es la octava en Santiago, que se suma a los locales presentes en La Serena, Viña del Mar, Talca, Concepción y Puerto Montt. Además, todos los productos están disponibles en Decathlon.cl y en la app de Decathlon.