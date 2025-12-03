Crisis de la crianza

SEÑOR DIRECTOR:

Hechos como el ocurrido en Calama, donde un grupo de niños de básica fueron sorprendidos con drogas, o escolares que acuden a clases con armas, entre otros, ponen en el debate público la seguridad. Los análisis de la situación iteran en la lógica habitual: más presencia policial, más protocolos. Medidas necesarias, pero evidentemente insuficientes. La principal ausencia en los análisis, el verdadero elefante en la cristalería, es el factor que la teoría social, la criminología y la psicología del desarrollo llevan décadas señalando: la condición y las capacidades del entorno familiar en que ese niño, niña o adolescente crece.

No es casual que, detrás de muchos episodios de violencia escolar o conductas de riesgo, encontremos patrones comunes: familias sobredemandadas, nula supervisión adulta, conflictos parentales, consumos problemáticos en el hogar, o padres incapaces de sostener la crianza en contextos de estrés económico y emocional. La evidencia es sólida en demostrar que la supervisión parental efectiva reduce significativamente factores de riesgo a la base de las conductas violentas como porte de armas, deserción escolar o participación en bandas delictuales. Sin embargo, la oferta pública de acompañamiento parental es débil, fragmentada o inexistente, y la mayor parte de las veces carece de evidencia.

La experiencia internacional muestra que los países que han invertido en programas de acompañamiento familiar, logran reducciones importantes en violencia juvenil, mejor asistencia escolar y mayor estabilidad emocional en la adolescencia. En la otra vereda, en nuestro país, seguimos creyendo que la crianza es un asunto privado, sin embargo, es claro que cuando falla, la consecuencia es pública. Calama es una alerta, pero también una oportunidad, dejemos de llegar tarde, acompañemos y fortalezcamos a las familias, la mejor política de seguridad es la prevención social.

Marcelo Sánchez

Gte. general de Fundación San Carlos de Maipo