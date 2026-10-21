Instituto Nacional de Derechos Humanos

SEÑOR DIRECTOR:

La opinión del director del INDH publicada en La Tercera, sobre el proyecto de reforma legal presentado por el Ejecutivo, merece una reflexión adicional. Más allá de las facultades y competencias que el proyecto elimina, preocupan las garantías de independencia institucional. La reducción de once a cinco consejeros disminuye la participación directa de la sociedad civil. Su dedicación parcial genera el riesgo de trasladar el poder de decisión a una Dirección Ejecutiva técnica. Se suma la disminución proyectada de la dotación regional y presupuesto. Delicado es el artículo segundo transitorio, que dispone el término anticipado de los mandatos de todos los actuales consejeros.

La experiencia del CPLT y la CMF muestra la importancia de examinar conjuntamente los mecanismos de nombramiento, la profesionalización y las garantías de independencia.

La autonomía legal se asegura con la integración, dirección y funcionamiento institucional.

Juan Pablo Olmedo Bustos

Abogado

Expresidente del Consejo para la Transparencia