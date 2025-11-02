Maternidad y trabajo

SEÑOR DIRECTOR:

Leyendo las propuestas presidenciales, pareciera haber consenso entre los candidatos en que, en Chile, tener un hijo se ha vuelto casi un imposible. Y no porque las familias no quieran, sino porque el país no las acompaña.

En un contexto de natalidad crítica, vale la pena destacar los buenos ejemplos. En julio fui contratada como directora ejecutiva de América Solidaria, aun sabiendo mi directorio que estaba embarazada. Estos meses han sido desafiantes, pero el apoyo del equipo y directorio ha sido total.

Comparto esta experiencia para mostrar que la maternidad y el liderazgo profesional pueden convivir, y que revertir la baja natalidad exige cambiar paradigmas: contratar mujeres por su talento, no por sus planes familiares.

Si yo fuera hombre, esta historia no tendría nada de especial. Ojalá pronto tampoco lo tenga para ninguna mujer en Chile.

Ignacia Salas