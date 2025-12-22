SEÑOR DIRECTOR:

Chile ha construido su prestigio internacional sobre una política de Estado sostenida en el tiempo: respeto irrestricto al Derecho Internacional, a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario.

Esta política trasciende sensibilidades de cada gobierno. Frente a la situación del pueblo palestino, Chile ha sido coherente: Aylwin estableció relaciones con la OLP y abrió la representación palestina en Chile; Frei Ruiz-Tagle, con la apertura de la embajada de Chile en Palestina; Lagos, manteniendo una posición firme durante la segunda intifada; Bachelet, llamando a consulta al embajador en Tel Aviv tras la ofensiva de 2014; Piñera, reconociendo al Estado palestino; y el gobierno del Presidente Boric, que ha retirado a los agregados militares en Tel Aviv, excluido a Israel de la Fidae y apoyado acciones ante la CIJ y la CPI.

Resulta preocupante que el presidente electo, José Antonio Kast, inicie acercamientos con Benjamín Netanyahu, sobre quien pesa una orden de arresto internacional por crímenes de guerra. No porque Chile rehúya el diálogo, sino porque hay una distancia sustantiva entre dialogar y conferir legitimidad política a una autoridad cuestionada por la vulneración más terrible en el derecho internacional: genocidio. La coherencia en materia de orden y legalidad exige consistencia también en el plano internacional.

El Presidente Boric expresó que desea ver a Netanyahu comparecer ante un tribunal y no convertido en víctima de una justicia sumaria por un misil. Esa es y debe seguir siendo la política de Estado de Chile: aplicar y respetar el derecho que, como comunidad internacional, nos hemos otorgado, sin avasallar las normas que, precisamente, hoy se ven amenazadas ante la destrucción masiva de la población palestina.

Maher Pichara Abueid