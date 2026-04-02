SEÑOR DIRECTOR:

En relación a la carta publicada el martes de dos integrantes del Foro Permanente de Política exterior (que no representa a Chile), siento la necesidad de responder, ya que glorificar la figura de la expresidenta, así como la crítica al Presidente José Antonio Kast, obedecen a una interpretación parcial de un sector político.

Si bien es cierto que cada ciudadano o entidad tiene el derecho de expresar su opinión, me parece fundamental recordar que la política exterior no es una herramienta al servicio de beneficios ideológicos, ni un campo de batalla para disputas internas, es una responsabilidad fundamental del Presidente de la República, quien debe ponderar las relaciones internacionales en función de las prioridades estratégicas del país.

Ahora bien, la reciente decisión del gobierno de retirar el patrocinio a la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas debe ser vista como un acto de responsabilidad del Estado, que privilegia el interés nacional, más allá de la obsesión demostrada por la izquierda. El contexto internacional ha cambiado y las prioridades de nuestro país, tanto internas como externas, requieren un enfoque pragmático y equilibrado.

Chile, hoy más que nunca, necesita un liderazgo que se concentre en los problemas que afectan directamente a nuestra sociedad: la seguridad, la creciente desigualdad y la falta de oportunidades.

Eduardo Villalón Rojas