Prioridad que debe reflejarse en el presupuesto

Qué podría pasar en la primavera en Chile, tras el pronóstico de un fenómeno El Niño muy intenso. Foto: Pablo Vásquez Rocha.

Las lluvias, inundaciones y otros eventos meteorológicos que han golpeado distintas zonas del país durante este año, y que nuevamente mantienen a varias regiones bajo alerta, recuerdan algo que Chile ya no puede ignorar: prepararnos frente a los efectos de la crisis climática requiere prevención, adaptación y recursos.

La ciudadanía parece tenerlo claro. Una reciente encuesta nacional de Greenpeace reveló que el 82% de las personas ha percibido cambios climáticos o ambientales en el lugar donde vive durante los últimos cinco años. Y, mirando hacia la próxima década, un 51% cree que tendremos más eventos extremos.

Por eso preocupa la señal que entrega el Presupuesto 2027, donde el programa de Adaptación y Mitigación para el Cambio Climático disminuye 19,3%, mientras la asignación destinada a Cambio Climático y al cumplimiento de la NDC cae 59,1%, pasando de $717 millones a $293 millones.

En un país cada vez más expuesto a eventos extremos, la acción climática debe ser una prioridad y contar con recursos acordes a la magnitud del desafío. El Ejecutivo debe entender que invertir en esta materia es también invertir en seguridad: reduce riesgos, prepara ante desastres y protege a las personas y sus territorios. Es de esperar que el Congreso corrija la señal que entrega este proyecto y asegure los recursos necesarios para avanzar en prevención y adaptación frente a una crisis cuyos efectos ya estamos viviendo.

Silvana Espinosa

Experta en Clima y Ecosistemas, Greenpeace