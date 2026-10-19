El rol de las ciencias sociales en el futuro

SEÑOR DIRECTOR:

Durante décadas, las carreras tecnológicas y las ingenierías han sido presentadas como el camino seguro hacia el futuro. La expansión acelerada de la inteligencia artificial, sin embargo, está modificando ese escenario. Muchas competencias técnicas hoy pueden ser automatizadas o ejecutadas en mucho menos tiempo. Esto no elimina las ingenierías, pero sí cambia el valor relativo de las capacidades profesionales, y redimensiona el valor de las ciencias sociales.

A medida que la inteligencia artificial asume tareas susceptibles de ser codificadas y estandarizadas, cobran mayor relevancia aquellas capacidades que permiten enfrentarse a problemas abiertos, interpretar contextos y comprender fenómenos para los cuales no existe una respuesta única. Conflictos, desigualdades, transformaciones culturales, migración, seguridad o el ejercicio del poder evidencian que la sociedad sigue siendo uno de los objetos de conocimiento más complejos. Una IA puede identificar patrones en millones de datos, pero identificar un patrón no equivale a comprender un proceso social.

Es por esto por lo que las ciencias sociales son parte fundamental del avance tecnológico. Es y será su deber dialogar intensamente con datos y algoritmos. Su valor no va a residir en competir con la capacidad de procesamiento de una máquina, sino en formular las preguntas que permiten comprender fenómenos complejos e interpretar sus significados y consecuencias sociales.

El futuro será cada vez más tecnológico, pero comprenderlo, orientarlo y decidir hacia dónde queremos conducirlo seguirá siendo una tarea profundamente social.

Beatriz Revuelta

Directora sociología, U. Central