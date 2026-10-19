SUSCRÍBETE 60% OFF
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Club la Tercera

    Bases Generales de Concursos y Sorteos de Club La Tercera

    Detalle de bases para participación en concursos de Club La Tercera

     
    Early Access La Tercera

    1. Organizador

    Los concursos, sorteos y promociones difundidos a través de los canales oficiales de La Tercera y Club La Tercera son organizados por Comercializadora GC S.A., en adelante, el “Organizador”.

    Las presentes bases generales regulan la participación en dichas actividades, sin perjuicio de las condiciones particulares que se establezcan e informen para cada concurso.

    2. Requisitos de participación

    Podrán participar personas naturales mayores de 18 años, residentes en Chile, que cumplan los requisitos establecidos en la convocatoria de cada concurso.

    Cuando el concurso esté dirigido exclusivamente a suscriptores de La Tercera, será requisito contar con una suscripción activa y vigente al momento de la adjudicación del premio, salvo que las condiciones particulares establezcan una exigencia adicional.

    El Organizador podrá solicitar los antecedentes necesarios para verificar el cumplimiento de los requisitos de participación.

    3. Mecánica y vigencia de los concursos

    Cada concurso informará, a través de sus canales oficiales, las condiciones particulares de participación, incluyendo:

  • La mecánica y los requisitos para participar.
  • La fecha de inicio y término del concurso.
  • La descripción y cantidad de premios.
  • La cantidad de ganadores.
  • El mecanismo y la fecha de selección de los ganadores.
  • El plazo y las condiciones para reclamar los premios.

    • Solo se considerarán válidas las participaciones que cumplan los requisitos informados y que sean realizadas dentro del período establecido.

    4. Selección y comunicación de ganadores

    Los ganadores serán seleccionados mediante sorteo aleatorio entre las participaciones válidas, salvo que la convocatoria establezca expresamente otro mecanismo.

    Los resultados serán informados a través de los canales oficiales del Organizador, en la fecha o plazo comunicado para cada concurso.

    El Organizador podrá contactar a los potenciales ganadores mediante mensaje privado, correo electrónico u otro canal indicado en la convocatoria.

    Los potenciales ganadores deberán responder dentro del plazo establecido en las condiciones particulares. En caso de no responder, no cumplir los requisitos o no acreditar su condición de participante válido, el premio podrá ser reasignado mediante el mismo mecanismo de selección.

    5. Validación y entrega de premios

    Para la adjudicación de los premios, el Organizador podrá solicitar los antecedentes estrictamente necesarios para verificar la identidad del ganador y, cuando corresponda, su condición de suscriptor activo de La Tercera.

    Los premios no podrán ser canjeados por dinero y su transferencia a terceros estará sujeta a las condiciones particulares de cada concurso.

    La entrega se realizará conforme a los procedimientos, condiciones y plazos informados por el Organizador.

    Salvo que se indique expresamente lo contrario, los premios no incluyen gastos adicionales de traslado, alojamiento, alimentación u otros servicios que no formen parte de su descripción.

    6. Protección de datos personales

    Los datos personales proporcionados por los participantes serán tratados exclusivamente para gestionar el concurso, verificar los requisitos de participación, contactar a los ganadores y coordinar la entrega de los premios, conforme a la legislación vigente y a la política de privacidad del Organizador.

    Cuando sea necesario validar una suscripción, el RUT será solicitado a través de canales privados autorizados, evitando su exposición pública.

    Los datos personales no serán utilizados para finalidades comerciales ajenas al concurso sin la correspondiente habilitación legal.

    Los participantes podrán ejercer sus derechos en materia de protección de datos personales a través de los canales informados en la política de privacidad del Organizador.

    7. Condiciones y responsabilidades

    El Organizador se compromete a entregar los premios en los términos informados en cada concurso.

    Cuando los premios correspondan a entradas, eventos, experiencias, productos o servicios proporcionados por terceros, su utilización podrá estar sujeta a las condiciones de acceso, funcionamiento, disponibilidad y seguridad establecidas por los respectivos proveedores.

    El Organizador no será responsable por el incumplimiento de condiciones atribuible al ganador, sin perjuicio de las obligaciones y responsabilidades que le correspondan conforme a la legislación vigente.

    Cualquier modificación de las condiciones de un concurso deberá ser debidamente informada y no podrá afectar arbitrariamente los derechos de los participantes.

    8. Concursos en redes sociales

    Los concursos realizados a través de Instagram, Facebook u otras plataformas digitales no están patrocinados, avalados, administrados ni asociados a dichas plataformas, salvo que se indique expresamente lo contrario.

    Los participantes liberan a dichas plataformas de responsabilidad relacionada con la administración de los concursos, en la medida permitida por la legislación aplicable.

    La participación deberá cumplir las normas y condiciones de uso de cada plataforma.

    9. Aceptación de las bases

    La participación en los concursos y sorteos implica el conocimiento y aceptación de estas bases generales y de las condiciones particulares informadas en cada convocatoria.

    En caso de existir diferencias entre estas bases generales y las condiciones particulares de un concurso, prevalecerán estas últimas, siempre que hayan sido debidamente informadas y se ajusten a la legislación vigente.

    10. Disponibilidad de las bases

    Las presentes bases generales estarán disponibles de manera permanente para consulta pública en el sitio web de La Tercera.

    Las condiciones particulares de cada concurso serán comunicadas en sus respectivas publicaciones y canales oficiales.

    Última actualización: Octubre de 2026.

    Más sobre:Club La Tercera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Kast instruye iniciar expulsiones de extranjeros que participaron en desmanes durante aniversario del 18-O

    Comisión Cerimedo: Alvarado descarta vínculos contractuales de la Secom con empresas bajo investigación

    Director del INDH acusa que proyecto del gobierno “daña la democracia” y representa el mayor retroceso en DD.HH. desde el fin de la dictadura

    Gobierno llama a evacuar viviendas afectadas por aluvión en Las Condes antes de las 10.00 horas del martes

    Cuarta Subcomisión Mixta de Presupuesto rechaza recorte de recursos para Yo Elijo Mi PC

    La forma en que las AFP están informando a sus afiliados sobre el desplome del Fondo E

    Lo más leído

    1.
    ¡Gana entradas Club Bamba para vivir los dos días del Festival Bamba 2026!

    ¡Gana entradas Club Bamba para vivir los dos días del Festival Bamba 2026!

    2.
    Cineplanet: vive el cine con descuento y descarga tu código aquí

    Cineplanet: vive el cine con descuento y descarga tu código aquí

    Portada del dia

    Algunos leen, otros se informan. Aprovecha esta oferta única.

    Plan Digital+$4.120 al mes, de aquí hasta fin de año SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Un fármaco para la artritis logró restaurar hasta el 100% del cabello en pacientes con alopecia severa

    Un fármaco para la artritis logró restaurar hasta el 100% del cabello en pacientes con alopecia severa

    GTA VI, en los descuentos: precios en Chile y claves del regreso a Vice City

    GTA VI, en los descuentos: precios en Chile y claves del regreso a Vice City

    Cómo gestionar mejor el estrés desde el desayuno, según un reciente estudio

    Cómo gestionar mejor el estrés desde el desayuno, según un reciente estudio

    La Ruta de León XIV: los lugares que marcaron al papa en Perú

    La Ruta de León XIV: los lugares que marcaron al papa en Perú

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile contra Libertad por la Copa Libertadores Femenina

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile contra Libertad por la Copa Libertadores Femenina

    Rating del domingo 18 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del domingo 18 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Comienza la postulación a Junji e Integra: ¿Cómo acceder a jardines infantiles y salas cuna?

    Comienza la postulación a Junji e Integra: ¿Cómo acceder a jardines infantiles y salas cuna?

    Kast instruye iniciar expulsiones de extranjeros que participaron en desmanes durante aniversario del 18-O
    Chile

    Kast instruye iniciar expulsiones de extranjeros que participaron en desmanes durante aniversario del 18-O

    Comisión Cerimedo: Alvarado descarta vínculos contractuales de la Secom con empresas bajo investigación

    Director del INDH acusa que proyecto del gobierno “daña la democracia” y representa el mayor retroceso en DD.HH. desde el fin de la dictadura

    La forma en que las AFP están informando a sus afiliados sobre el desplome del Fondo E
    Negocios

    La forma en que las AFP están informando a sus afiliados sobre el desplome del Fondo E

    Caída del Fondo E de las AFP: cómo impacta en las nuevas pensiones vía rentas vitalicias

    Ahorro Voluntario para vivienda acorta sus plazos pero costo fiscal más que se triplica y llega a casi US$1.000 millones

    A qué hora comienza la lluvia hoy en la Región Metropolitana y zona central
    Tendencias

    A qué hora comienza la lluvia hoy en la Región Metropolitana y zona central

    Esta nueva terapia redujo los tumores de cáncer de pulmón y una de sus complicaciones más graves, según un estudio

    Un fármaco para la artritis logró restaurar hasta el 100% del cabello en pacientes con alopecia severa

    La UC jugará tres partidos en ocho días: la ANFP reprograma duelo entre los cruzados y Audax Italiano
    El Deportivo

    La UC jugará tres partidos en ocho días: la ANFP reprograma duelo entre los cruzados y Audax Italiano

    Por el frente de mal tiempo: el partido entre Colo Colo y Puerto Montt por la Copa Chile se vuelve a suspender

    La mayor goleada de la historia de las Copas del Mundo: Estados Unidos barre con Samoa en el Mundial Sub 17 femenino

    GTA VI, en los descuentos: precios en Chile y claves del regreso a Vice City
    Tecnología

    GTA VI, en los descuentos: precios en Chile y claves del regreso a Vice City

    PlayStation presenta un DualSense de Gran Turismo y amplía GT7 con seis nuevos autos

    DeepSeek actualiza su inteligencia artificial y promete más velocidad con respuestas más breves

    Nano Stern suma segundo show en el Teatro Nescafé y nuevas ciudades de la gira “Bitácora”
    Cultura y entretención

    Nano Stern suma segundo show en el Teatro Nescafé y nuevas ciudades de la gira “Bitácora”

    BTS: cómo se gestaron los chilenismos para sus shows y las ganancias que dejó su paso por el Estadio Nacional

    “Terremoto editorial”, “marketing” y “fichaje literario”: la controversia que abrió el Premio Planeta a Isabel Allende

    Macron enfrenta la tormenta política luego de un “sábado negro” de manifestaciones
    Mundo

    Macron enfrenta la tormenta política luego de un “sábado negro” de manifestaciones

    Más de 200 arrestos durante la segunda noche de disturbios en Milán

    Flávio Bolsonaro y Lula da Silva en empate técnico a una semana del balotaje en Brasil

    Entre el miedo, el trabajo y los cuidados: las barreras que alejan a las mujeres de la mamografía
    Paula

    Entre el miedo, el trabajo y los cuidados: las barreras que alejan a las mujeres de la mamografía

    Cáncer de mama: la otra cara de la quimioterapia

    “Me dijeron que era un trámite”: el costo de un mal acuerdo en familia