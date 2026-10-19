Bases Generales de Concursos y Sorteos de Club La Tercera

1. Organizador

Los concursos, sorteos y promociones difundidos a través de los canales oficiales de La Tercera y Club La Tercera son organizados por Comercializadora GC S.A., en adelante, el “Organizador”.

Las presentes bases generales regulan la participación en dichas actividades, sin perjuicio de las condiciones particulares que se establezcan e informen para cada concurso.

2. Requisitos de participación

Podrán participar personas naturales mayores de 18 años, residentes en Chile, que cumplan los requisitos establecidos en la convocatoria de cada concurso.

Cuando el concurso esté dirigido exclusivamente a suscriptores de La Tercera, será requisito contar con una suscripción activa y vigente al momento de la adjudicación del premio, salvo que las condiciones particulares establezcan una exigencia adicional.

El Organizador podrá solicitar los antecedentes necesarios para verificar el cumplimiento de los requisitos de participación.

3. Mecánica y vigencia de los concursos

Cada concurso informará, a través de sus canales oficiales, las condiciones particulares de participación, incluyendo:

La mecánica y los requisitos para participar.

La fecha de inicio y término del concurso.

La descripción y cantidad de premios.

La cantidad de ganadores.

El mecanismo y la fecha de selección de los ganadores.

El plazo y las condiciones para reclamar los premios.

Solo se considerarán válidas las participaciones que cumplan los requisitos informados y que sean realizadas dentro del período establecido.

4. Selección y comunicación de ganadores

Los ganadores serán seleccionados mediante sorteo aleatorio entre las participaciones válidas, salvo que la convocatoria establezca expresamente otro mecanismo.

Los resultados serán informados a través de los canales oficiales del Organizador, en la fecha o plazo comunicado para cada concurso.

El Organizador podrá contactar a los potenciales ganadores mediante mensaje privado, correo electrónico u otro canal indicado en la convocatoria.

Los potenciales ganadores deberán responder dentro del plazo establecido en las condiciones particulares. En caso de no responder, no cumplir los requisitos o no acreditar su condición de participante válido, el premio podrá ser reasignado mediante el mismo mecanismo de selección.

5. Validación y entrega de premios

Para la adjudicación de los premios, el Organizador podrá solicitar los antecedentes estrictamente necesarios para verificar la identidad del ganador y, cuando corresponda, su condición de suscriptor activo de La Tercera.

Los premios no podrán ser canjeados por dinero y su transferencia a terceros estará sujeta a las condiciones particulares de cada concurso.

La entrega se realizará conforme a los procedimientos, condiciones y plazos informados por el Organizador.

Salvo que se indique expresamente lo contrario, los premios no incluyen gastos adicionales de traslado, alojamiento, alimentación u otros servicios que no formen parte de su descripción.

6. Protección de datos personales

Los datos personales proporcionados por los participantes serán tratados exclusivamente para gestionar el concurso, verificar los requisitos de participación, contactar a los ganadores y coordinar la entrega de los premios, conforme a la legislación vigente y a la política de privacidad del Organizador.

Cuando sea necesario validar una suscripción, el RUT será solicitado a través de canales privados autorizados, evitando su exposición pública.

Los datos personales no serán utilizados para finalidades comerciales ajenas al concurso sin la correspondiente habilitación legal.

Los participantes podrán ejercer sus derechos en materia de protección de datos personales a través de los canales informados en la política de privacidad del Organizador.

7. Condiciones y responsabilidades

El Organizador se compromete a entregar los premios en los términos informados en cada concurso.

Cuando los premios correspondan a entradas, eventos, experiencias, productos o servicios proporcionados por terceros, su utilización podrá estar sujeta a las condiciones de acceso, funcionamiento, disponibilidad y seguridad establecidas por los respectivos proveedores.

El Organizador no será responsable por el incumplimiento de condiciones atribuible al ganador, sin perjuicio de las obligaciones y responsabilidades que le correspondan conforme a la legislación vigente.

Cualquier modificación de las condiciones de un concurso deberá ser debidamente informada y no podrá afectar arbitrariamente los derechos de los participantes.

8. Concursos en redes sociales

Los concursos realizados a través de Instagram, Facebook u otras plataformas digitales no están patrocinados, avalados, administrados ni asociados a dichas plataformas, salvo que se indique expresamente lo contrario.

Los participantes liberan a dichas plataformas de responsabilidad relacionada con la administración de los concursos, en la medida permitida por la legislación aplicable.

La participación deberá cumplir las normas y condiciones de uso de cada plataforma.

9. Aceptación de las bases

La participación en los concursos y sorteos implica el conocimiento y aceptación de estas bases generales y de las condiciones particulares informadas en cada convocatoria.

En caso de existir diferencias entre estas bases generales y las condiciones particulares de un concurso, prevalecerán estas últimas, siempre que hayan sido debidamente informadas y se ajusten a la legislación vigente.

10. Disponibilidad de las bases

Las presentes bases generales estarán disponibles de manera permanente para consulta pública en el sitio web de La Tercera.

Las condiciones particulares de cada concurso serán comunicadas en sus respectivas publicaciones y canales oficiales.

Última actualización: Octubre de 2026.