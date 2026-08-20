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    Hands & Company: disfruta un 20% de descuento en tus servicios de belleza

    Haz una pausa en la semana y dedica un momento al cuidado personal. Aprovecha este beneficio en sus locales de Plaza Perú, Alto Las Condes, Parque Arauco y Mallplaza Los Dominicos.

    Por 
    LT Beneficios
    Más bienestar: así es la nueva experiencia Hands & Company

    Los suscriptores de La Tercera pueden acceder a un 20% de descuento los lunes, martes y miércoles en servicios seleccionados de Hands & Company, una oportunidad para hacer una pausa durante la semana y dedicar un momento al cuidado personal.

    Valores especiales para socios

    Manicure + Pedicure permanente

    • Precio socio LT: $43.040
    • Precio referencia: $53.800 - Incluye retiro de esmaltado permanente.

    Servicio simultaneo: super nail + super feet spa

    Manicure con exfoliación más triple parafinoterapia, masaje y esmaltado a elección. Junto con Pedicure con exfoliación más triple parafinoterapia y masaje. En caso de retiro de esmaltado permanente, se aplica un cargo adicional de $3.500 (ref. $5.900).

    • Precio socio LT: $31.520
    • Precio referencia: $39.400
    Hands & Company incorpora tratamientos orgánicos y abre nueva tienda en Alto Las Condes

    ¿Dónde puedes utilizar tu beneficio?

    El beneficio está disponible en cuatro locales de Hands & Company:

    • Plaza Perú
    • Alto Las Condes – Paris
    • Parque Arauco – Paris
    • Mallplaza Los Dominicos

    Reserva tu hora

    Para disfrutar el beneficio, agenda previamente tu servicio en Hands & Company y selecciona el local de tu preferencia.

    Reserva tu hora aquí

    Al momento de utilizar el beneficio deberás presentar tu credencial virtual vigente de LT Beneficios.

    📅 Válido lunes, martes y miércoles.

    📆 Vigencia hasta el 30 de noviembre de 2026.

    Aprovecha tu suscripción a La Tercera y regálate un momento de cuidado y bienestar con precios especiales en Hands & Company.

    Más sobre:LT Beneficios

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