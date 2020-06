Vuelven las burbujas de los Flaming Lips: ¿El futuro de los conciertos?

“Yeeeeeeeees”, escribió Wayne Coyne, líder de la banda estadounidense Flaming Lips en su cuenta de Instagram. No es para menos, esta semana volvieron a los escenario en tiempos de una de las mayores pandemias de la historia, lo que ha obligado no solo a cancelar eventos masivos -en pos de la distancia social- también a resguardarse en casa y aplicar tele-trabajo para quienes tengan la posibilidad.

El mundo de la música se ha visto especialmente afectado considerando que los conciertos suelen ser una fuente importante de ingreso. Hoy en día, el fuerte para los artistas son las plataformas de streaming, altamente demandadas en este contexto.

Flaming Lips dio un paso más allá. Mientras diversos artistas alrededor del mundo han realizado sencillas presentaciones desde sus casas, la banda estadounidense se atrevió con un íntimo concierto muy peculiar: tanto los integrantes de la banda como el escaso público estaban dentro de burbujas.

La performance fue emitida en el programa The Late Show with Stephen Colbert, quien tiene una sección denominada #PlayAtHome en la que músicos se presentan desde sus hogares. Los hombres de “Do you realize??” fueron más allá y se presentaron sobre un escenario retomando una de sus tradiciones.

Los de Oklahoma hicieron uso de burbujas también en Lollapalooza Chile 2011, en el Dour Festival -evento belga- en 2012, entre otros. Claro que en aquellas oportunidades, solo era Coyne quien se encerraba en plástico.

“Race for the Prize”, la canción de 1999, fue la protagonista de este show, a solo días del lanzamiento de “Flowers of Neptune 6”, una colaboración con Kacey Musgraves. En el video, Wayne Coyne se pasea por un campo dentro de una burbuja.

Además de esta curiosa forma de interactuar socialmente, la banda usó mascarillas y guantes de látex.