“Under the bridge”: la triste oda a la soledad que sorprendió a los Red Hot Chili Peppers

“Tenemos que grabar esto”, dijo el productor Rick Rubin cuando descubrió un oscuro pero bello poema en un cuaderno de Anthony Keidis, el vocalista de los Red Hot Chili Peppers. Por esos días, era común que ambos se reunieran para revisar el material que el cantante escribía de cara al nuevo disco en que trabajaban, el que finalmente se tituló Blood Sugar Sex Magik (1991).

Pero Keidis no estaba convencido. Al fin y al cabo era un texto emocional, muy diferente a lo que acostumbraba a cantar con la banda. En él hablaba sobre su creciente sensación de soledad y aislamiento, a causa de su adicción a la heroína -la que a menudo consumía bajo un puente- y la muerte de Hillel Slovak, el guitarrista original y fundador de la banda, a quien le unía una gran amistad. De allí la primera línea: "Sometimes I feel/Like I don't have a partner/Sometimes I feel/Like my only friend".

En su libro Scar Tissue (2004, Hyperion Books), el músico cuenta cómo nació el escrito: "Comencé a hacer freestyle con algunos poemas en mi auto, puse las palabras en una melodía y canté todo el camino por la autopista. Cuando llegué a casa, saqué mi cuaderno y escribí todo en una estructura de canción, aunque estaba destinado a ser un poema para tratar mi propia angustia".

En opinión de Rubin, la composición permitía a la banda explorar en otras facetas creativas. "Mi pensamiento era que los Chili Peppers no se limitaban a ser una banda de funk con rap. Y ​​recuerdo que Anthony estaba avergonzado de mostrar la canción a los otros tipos de la banda. Pero se la cantó a John [Frusciante, guitarrista] y él inventó su parte. Luego la tocó para Flea [bajista] e hizo su parte. Y terminó siendo una canción realmente buena, aunque no se dieron cuenta de lo buena que era hasta que la gente empezó a responder".

La observación del hombre que también trabajó con Slayer y Beastie Boys no era antojadiza. Antes de trabajar con él, la agrupación había registrado Mother's Milk (1989) su último elepé para EMI -el primero con Frusciante y el baterista Chad Smith a bordo del grupo-, en que se sintieron restringidos por las exigencias del productor Michael Beinhorn respecto al sonido de la mezcla y el énfasis que debían tener las letras. Todo con el duelo por la muerte de Slovak aún en la mente.

Finalmente tras mucho insistir, los músicos trabajaron la canción en un par de días. Luego de probar varias progresiones de acordes y melodías, dejaron la estructura del tema casi terminada, justo antes de mudarse a la mansión Houdini donde registraron el álbum. Smith se negó a alojar en el lugar aduciendo que estaba embrujado. Allí también desarrollaron largas sesiones de improvisación en las que nació, por ejemplo, "Give it away".

La introducción de guitarra está inspirada en la canción "Andy Warhol" de David Bowie. Para la parte final, Rubin sugirió que se debía reforzar el carácter épico del tema, por lo que pidió incluir un coro. Allí cantó Gali, la madre de Frusciante junto a dos amigos con los que participaba en el coro de una iglesia.

Cuando salió el álbum, en septiembre de 1991, rápidamente logró éxito comercial gracias al sencillo "Give it away". Por ello, la banda no pensó en "Under the bridge" como single. Pero notaron que en sus conciertos la gente la cantaba cada vez que la tocaban, por lo que, empujados por la discográfica, decidieron sacarlo.

El video fue realizado por Gus Van Sant en el Downtown de la ciudad de Los Angeles, la misma “City of Angels” que se menciona en la letra. El clip ganó el premio de los televidentes en los MTV Video Awards de 1992, ceremonia en que la banda tocó sin Frusciante en sus filas.