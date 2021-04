Cómo conocí a tu padre: la nueva How I Met Your Mother será liderada por Hilary Duff

Dexter, Gossip Girl y ahora How I met your mother. Son los títulos de la televisión de los 2000 que retornan en los 2020 con nuevas versiones o continuaciones.

Finalizada en 2014 luego de nueve temporadas, la comedia protagonizada por Josh Radnor y Jason Segel tendrá un spin-off en Hulu compuesto de diez episodios, bajo el título How I met your father. Un proyecto que se había intentado concretar hace siete años con Greta Gerwig y Drew Tarver en los papeles centrales, sin éxito.

Ahora con Hilary Duff en el rol principal –una madre que le cuenta a su hijo cómo conoció a su padre–, la historia se ambientará en 2021 en Nueva York. La serie es encabezada por Isaac Aptaker y Elizabeth Berger, mientras que los creadores originales de How I met your mother, Carter Bays y Craig Thomas, ejercerán como productores ejecutivos de la ficción.

“Como gran fan de How I met your mother, me siento honrada e incluso un poco nerviosa de que Carter y Craig me hayan confiado la secuela de su bebé”, señaló Duff a Deadline.