Modest Mouse anuncia nuevo álbum: The Golden Casket

La banda estadounidense Modest Mouse -donde alguna vez militara el ex guitarrista de The Smiths, Johnny Marr- acaba de anunciar un nuevo álbum. Se llamará The Golden Casket y saldrá el próximo 25 de junio a través del sello Epic.

El disco fue producido con Dave Sardy y Jacknife Lee en Los Ángeles y en el estudio de Modest Mouse en Portland.

Este nuevo largaduración sucede a Strangers to Ourselves (2015). En 2019, sacaron tres singles: Ice Cream Party, Poison the Well y I’m Still Here, pero ninguno de ellos aparecerá en el disco.

Por ahora, ya hay un single de adelanto llamado We Are Between.