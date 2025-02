“En un momento renuncié a Viña, había amenazas de muerte, xenofobia”: las revelaciones del comediante George Harris

George Harris será el primer comediante en presentarse en la 64° edición del Festival de Viña del Mar. El humorista venezolano lleva más de una década dedicado al stand-up y se consolida como uno de los representantes más potentes del rubro de su país. Radicado en Miami desde 2011, el periodista de formación gira por todo el mundo con su último espectáculo El Pueblo de Uno. En cuanto a su presentación en Viña, en una reciente entrevista declaró que “todo es original para el show”.

Si bien llenó un Movistar Arena el año pasado, para algunos es aún una figura desconocida. Su debut en la Quinta Vergara despierta curiosidad, sobre todo por una controversia que se desató tras su confirmación en el evento viñamarino. En diciembre de 2024, unos antiguos tuits se convirtieron en la piedra del zapato del comediante y de la organización del evento liderado por Mega y Bizarro.

Las publicaciones y comentarios de hace unos años se referían al expresidente Salvador Allende, al socialismo y al actual presidente chileno Gabriel Boric. “Boric, que tiene 35 años y no ha terminado la carrera. No sirve para nada. ¿No tuvo un padre que le dijera ‘qué mediocre’? Que dejó la carrera y no terminó la puta carrera. Supuestamente, estudió derecho”, dijo en una rutina.

Tras una reunión con la organización, el venezolano se mantuvo en el Festival, a pesar de incluso recibir amenazas de muerte por redes sociales. “En un momento dado yo renuncié a la invitación, porque era tan intenso, eran amenazas de muertes, fue un mes de demasiada intensidad, de xenofobia (…) Ellos (los organizadores) me explicaron que esto es muy normal acá, que a los comediantes locales les sacan la madre, les dicen de todo (…) Se aprovechan del momento”, dijo en un episodio del programa Mañanitas, de Connector House, en Miami, hace cerca de un mes.

En dicho espacio, George Harris se refirió a toda esta polémica en extenso. Así, partió explicando la importancia que para él tenía este festival. “Viña del Mar es el Oscar (…) tiene algo maravilloso, que une la música con la comedia”.

Posteriormente, comentó cómo veía la dinámica del espectáculo de la Quinta y su sorpresa por la crudeza de la antesala del certamen. “Somos el chorizo, el in between, y la gente es un poco brava. Yo sabía todo lo que ocurría en Viña, lo que no sabía es el previo, nunca me habían contado. Ningún comediante me dijo mira, ‘cuando te inviten a Viña, es como que te tiraban una bomba’”.

“Es una ola brutal”, declaró. “Los medios de comunicación van a tu Twitter (X), van a todo y van para atrás a tu pasado oscuro. Cuando era flaco (risas)”.

Sobre sus polémicas publicaciones en redes sociales, su postura fue la misma que transmitió en sus disculpas emitidas en OnlyFama, de Mega. En diciembre, dijo: “Me arrepiento porque, como dije al principio, yo no viví Allende, yo recuerdo los chilenos que migraron a Venezuela, yo crecí en una zona de Caracas que era bastante céntrica donde había muchísimos extranjeros. Yo recuerdo eso y entiendo que hay un dolor respecto a la historia y que ese dolor no lo conozco, y ahí es donde yo incurrí en el error. Quiero pedirle disculpas al pueblo chileno porque nosotros los venezolanos tenemos trauma —siguió Harris— Cuando a nosotros nos dicen la palabra “izquierda” nosotros queremos correr, correr, correr y pasar la frontera”.

Harris, quien estudió Comunicación Social en Venezuela, fue crítico con el papel de la prensa nacional. “Los comediantes tenemos bastante trabajo para que vengan los medios tradicionales amarillistas a hablar mal de una persona que, primero, no vive en el país, no es chileno, es un invitado internacional y ya hay un tema de xenofobia. Es acrecentar la división, es decirle a la gente: ‘odiémoslo, ahora tenemos razones’”.

El camino para llegar a Viña

Después de emigrar de Venezuela, Harris inicialmente quiso ser actor, pero descubrió que su verdadera vocación era la comedia. Ya establecido en Madrid, dio su primer show de stand-up en 2005.

Hace siete años, el comediante fijó el Festival de Viña del Mar como una meta; pero hace cuatro que comenzó a trazar un camino más serio hacia la Quinta Vergara: estableció contactos, sostuvo conversaciones y fue tanteando terreno.

El gran momento llegó en octubre de 2024. “Cuando estaba haciendo la función de 12 mil personas, va una comitiva del Festival”, relató. “Me dicen que me quieren hacer una entrevista y la chica, la periodista, me pregunta sobre el Festival (…) Cuando salgo de la entrevista, cuatro señores y uno me toma el brazo y me dice, te felicito (…) Y me dicen, nos gustaría tenerte en Viña del Mar”.

Sobre dinero, el comediante venezolano reveló: “No sé cuánto le pagan a los demás (…) El presupuesto que dan en Viña para los comediantes, o el que a mí me ofrecieron, es el que paga la movilización para allá, porque no te dan pasajes. Dicen: ‘Te damos este metálico y tú resuelves, te damos dos noches de habitación en Viña”, contó.

De acuerdo a su relato, se quedará en Santiago y será espectador de los días siguientes del Festival de Viña. “Porque no sé si van a volverme a invitar, con todo lo que ha pasado”, dijo entre risas.

George Harris está bastante enterado de las dinámicas que vivirá sobre el escenario. Así lo detalló en el programa, explicando que el público entrega las anheladas gaviotas y que después viene el bis. “Un amigo chileno me dijo que tratara de tener algo, porque posteriormente te entrevistan y eso lo están transmitiendo en las pantallas, entonces tienes como un tercer lugar”, dijo Harris, refiriéndose al backstage.

Rezar un padre nuestro antes de subir al escenario, tomar mucha agua y nada de alcohol el día anterior. Esos son los infaltables de Harris antes de sus presentaciones, cábalas que seguramente repetirá antes de su show en la Quinta Vergara este domingo, jornada en que también se presenta Marc Anthony y Bacilos.