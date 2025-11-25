Camila Moreno anuncia gira 2026 con fechas en México y por Chile

Con motivo de seguir presentando en diversos espacios su reciente disco La Primera Luz, Camila Moreno ya alista su calendario de conciertos para el 2026, que la tendrán girando por ciudades de México y de Chile.

De esta manera, la reconocida cantautora nacional iniciará su recorrido el 16 de enero en Toluca, para continuar con cinco fechas más en México durante el mes; a su retorno, entre febrero y marzo, hará lo mismo por diversas locaciones de nuestro país, iniciando el 28 de febrero en Pucón, para culminar el 7 de marzo en Valparaíso. Otra fecha será la que realizará el 18 de junio en Santiago.

“Estoy muy feliz de poder ir a mostrar este disco a México. En esa tierra, fue donde creamos el disco junto a Adán Jodorowsky, y creo que guardo un pedazo de mi corazón allá. Es ir a su origen. Es algo que nos debíamos”, comenta Camila Moreno sobre este trayecto musical.

La Primera Luz fue un trabajo grabado y producido íntegramente en México, a cargo del productor Adan Jodorowsky, y del cual se desprenden sus singles “Fuga”, “Vapor” e “Irreversible”. Y si bien en estos shows se podrá disfrutar del nuevo disco, también se revisarán canciones clásicas del repertorio de la responsable de Mala madre.

Y finaliza la artista: “Me ilusiona ir con este show porque cantaremos todo el disco La Primera Luz, pero también canciones antiguas y espero encontrarme con el público allá y también con los amigos que acompañarán los shows”.