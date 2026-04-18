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    Crítica de discos y singles: Quilapayún es leyenda, Pedropiedra es bachata y Star Moles es otoño

    Las novedades discográficas de la semana presentan el abrazo de Pedropiedra con Juan Luis Guerra a través de una de sus versiones; el esfuerzo de Quilapayún por compilar su gigantesca obra; y la sensibilidad de la cantautora Star Moles a través de un álbum acorde con los días cada vez más cortos.

    Por 
    Felipe Retamal y Alejandro Tapia
    Crítica de discos y singles: Quilapayún es leyenda, Pedropiedra es bachata y Star Moles es otoño

    *Bachata en Fukuoka - Pedropiedra

    Con la oreja de compositor siempre abierta, el chileno Pedropiedra escuchó por primera vez la Bachata en Fukuoka de Juan Luis Guerra en un hotel en Concepción. De inmediato conectó con la frescura y la sinceridad del dominicano al repasar su impresión sobre la ciudad japonesa, la primera donde tocó al conocer el país asiático.

    Sorprendido, el hombre de Sol mayor la incorporó a su repertorio y la transformó a su estilo. Decidió grabarla en vivo durante su show en el Teatro Biobío a fines del 2025. Suena aceitada y con un foco muy claro.

    La clave está en los teclados del experimentado Leo Saavedra, los que le imprimen un carácter melancólico, cercano al pop radial noventero. Más con las suaves guitarras de Cata Rojas evocando algo del estilo de The Edge y la batería de Eduardo Quiroz, que propone una rítmica caminante pero suficientemente alejada del estilo bachatero.

    Por su lado, Pedropiedra suena convincente en el canto y evitó parecerse a Juan Luis Guerra. Y aunque ha hecho versiones en proyectos colectivos, en este ejercicio logra lo que se espera de un buen cover; propuesta, identidad y sorpresa. Además luce su artesanía musical. Bien por Pedropiedra (Felipe Retamal).

    *Highway to hell - Star Moles

    Star Moles es la denominación en inglés de un topo semiacuático de nariz estrellada que habita en Norteamérica. También es el seudónimo de Emily Moales, una inquieta cantautora de 26 años de Filadelfia que acaba de lanzar su octavo álbum en seis años.

    El disco, que lleva por título Highway to hell, arranca con un tema titulado The end y de inmediato queda claro de qué trata: una bella melodía en onda McCartney con ciertos tropiezos en la voz y un abrupto final, como si se tratara de un demo inconcluso que esta cantautora quiso incluirlo en el inicio. “Esto será el final / De acuerdo a mí / Este será el final”, lanza.

    Sindicada como una Joni Mitchell “moderna”, Star Moles propone una obra donde el piano y las guitarras acústicas, en clave pop, son primordiales. Y sus letras ya no aluden a un universo fantástico como varios de sus trabajos. “Los álbumes de caballeros y dragones han desaparecido”, ha explicado. En esta obra manda lo cotidiano y composiciones en cámara lenta, como Factory Train o Spinning. “Te necesito como necesito un agujero en mi cabeza”, concluye en Overdog. Un disco para el otoño (Alejandro Tapia).

    *Quilapayún 60 años - Quilapayún

    “Escucharlos a ustedes es abrazar el tronco de uno de esos árboles milenarios de vuestro Chile, es escuchar la lenta, la interminable marcha de su savia”, escribió Julio Cortázar sobre el conjunto Quilapayún, a quienes trató en una entrañable amistad en los días del exilio francés. El texto figura en el librillo incluido en el nuevo boxset Quilapayún 60 años, que repasa lo mejor de la discografía de uno de los puntales de la Nueva Canción Chilena.

    Disponible solo en formato vinilo, se trata de una colección de 5 LP’s que repasan la historia del conjunto, incluyendo cortes ineludibles como Plegaria a un labrador y el Discurso de Matta, aunque por asuntos legales no se pudo incluir material de discos imprescindibles como X Vietnam. Compensa incluyendo música de obras como el Fulgor y muerte de Joaquín Murieta y el registro completo de la cantata Los Tres Tiempos de América.

    También presenta grabaciones en vivo, como repasos al concierto Quilapayún Sinfónico, ademas de singles como La rueda de la fortuna en colaboración con Nano Stern. Un proyecto ambicioso, pese a sus limitaciones, que ofrece una panorámica del conjunto (Felipe Retamal).

    Más sobre:PedropiedraQuilapayúnStar molesMúsicaMúsica cultoLT Sábado

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