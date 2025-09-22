De Camila Moreno a Drefquila: Día de la música 2025 vuelve al aire libre y anuncia su programación
La celebración está agendada para el próximo 4 de octubre en la Casa de la Cultura de Ñuñoa, retomando los shows al aire libre. El evento tendrá las presentaciones de nombres como Yorka, Camila Moreno, DrefQuila, Mauricio Redolés, el Dúo Alondra, La Combo Tortuga, entre otros.
Tras algunas ediciones años de celebración más acotada a espacios interiores, el Día de la Música Chilena vuelve a desarrollarse al aire libre.
La máxima fiesta de la música chilena, organizada por la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales SCD, se realizará el sábado 4 de octubre en la Casa de la Cultura de Ñuñoa (Av. Irarrázaval 4055).
El evento tendrá al pop de Camila Moreno y Yorka, pasando por la energía de la música urbana con DrefQuila y Marlon Breeze, la cantautoría de Mauricio Redolés, el canto tradicional del Dúo Alondra, la propuesta infantil de Caleuchístico y la fiesta imparable de La Combo Tortuga.
“Hablar del Día de la Música Chilena es hablar de identidad, de memoria y de futuro. Este año quisimos salir y volver a las celebraciones de antes, al aire libre y para toda la familia y agradecemos a Ñuñoa por sumarse a esta fiesta abriéndonos las puertas de su Casa de la Cultura. Estamos muy contentos y con muchas expectativas de este encuentro, porque además lo hacemos con un line-up de primer nivel, con numerosos ganadores del Premio Pulsar y nombres que están en lo más alto de nuestro cancionero”, señaló Rodrigo Osorio, presidente de SCD.
En cuanto a las entradas, éstas se podrán a disposición del público en la plataforma Portalticket.cl desde el martes 23 de septiembre. La jornada se dividirá en bloques AM y PM y cada persona podrá descargar un máximo de dos tickets por bloque.
Horarios Día de la Música 2025
12:00 – Caleuchístico
13:10 – Dúo Alondra de Chile
14:20 – Yorka
15:30 – Combo Tortuga
16:40 – Mauricio Redolés
17:50 – Marlon Breeze
19:00 – Camila Moreno
20:10 – DrefQuila
