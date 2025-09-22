De Camila Moreno a Drefquila: Día de la música 2025 vuelve al aire libre y anuncia su programación

Tras algunas ediciones años de celebración más acotada a espacios interiores, el Día de la Música Chilena vuelve a desarrollarse al aire libre.

La máxima fiesta de la música chilena, organizada por la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales SCD, se realizará el sábado 4 de octubre en la Casa de la Cultura de Ñuñoa (Av. Irarrázaval 4055).

El evento tendrá al pop de Camila Moreno y Yorka, pasando por la energía de la música urbana con DrefQuila y Marlon Breeze, la cantautoría de Mauricio Redolés, el canto tradicional del Dúo Alondra, la propuesta infantil de Caleuchístico y la fiesta imparable de La Combo Tortuga.

Camila Moreno Foto: Pedro Rodríguez/La Tercera

“Hablar del Día de la Música Chilena es hablar de identidad, de memoria y de futuro. Este año quisimos salir y volver a las celebraciones de antes, al aire libre y para toda la familia y agradecemos a Ñuñoa por sumarse a esta fiesta abriéndonos las puertas de su Casa de la Cultura. Estamos muy contentos y con muchas expectativas de este encuentro, porque además lo hacemos con un line-up de primer nivel, con numerosos ganadores del Premio Pulsar y nombres que están en lo más alto de nuestro cancionero”, señaló Rodrigo Osorio, presidente de SCD.

En cuanto a las entradas, éstas se podrán a disposición del público en la plataforma Portalticket.cl desde el martes 23 de septiembre. La jornada se dividirá en bloques AM y PM y cada persona podrá descargar un máximo de dos tickets por bloque.

Horarios Día de la Música 2025

12:00 – Caleuchístico

13:10 – Dúo Alondra de Chile

14:20 – Yorka

15:30 – Combo Tortuga

16:40 – Mauricio Redolés

17:50 – Marlon Breeze

19:00 – Camila Moreno

20:10 – DrefQuila