La nueva revelación de Liam Gallagher sobre el setlist de los shows de regreso de Oasis

Liam Gallagher ha revelado que ya está definido el setlist que interpretará Oasis en su vuelta a los escenarios, el próximo 4 de julio.

Desde que se confirmara el regreso de la banda, Liam ha revelado algunos detalles en publicaciones de su cuenta de X. Por ejemplo, confirmó a los teloneros Cast y Richard Ashcroft para el tramo británico.

Pero sucedió que un fan le pidió a Gallagher incluir en los shows la canción Hey Now, un corte del exitoso (What’s the story) Morning Glory (1995).

Liam, respondió. “La lista de canciones está lista y me temo que no llegó, ahora no lo tomen como algo personal y me llamen con apodos hirientes, ya que no es mi culpa que no podamos tocarlas todas”.

Recientemente, Noel Gallagher conversó con TalkSport y compartió algunos detalles de la preparación de Oasis para el regreso. “Estoy en el estudio, simplemente experimentando. Nos estamos preparando para que los ensayos comiencen en unas tres semanas, y luego, sí, ya veremos qué pasa”.

Oasis iniciará su gira de reunión en julio próximo, y se espera su paso por Chile el próximo 19 de noviembre en el Estadio Nacional.