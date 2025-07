Testigos desmienten versión policial y entregan nuevos detalles del accidente que provocó la muerte de Diogo Jota

Aparecen nuevos detalles sobre el trágico fallecimiento de Diogo Jota y su hermano André Silva. Si bien el primer informe oficial de la Guardia Civil española señaló que el exceso de velocidad y el reventón de un neumático serían las presuntas causas del fatal accidente, dos testigos entregaron otra versión. A una semana de su muerte, las causas del siniestro continúan en interrogación.

José Aleixo Duarte, camionero que grabó el Lamborghini en llamas tras el incidente, en primera instancia, aseguró haber intentado apagar el fuego, pero que ya no era posible. Por otra parte, desmintió lo señalado luego de las pesquisas policiales.

En su testimonio, consignado por el medio portugués Correio de Manha, aseguró haber sido adelantado por el vehículo en el que se encontraban los futbolistas unos cinco minutos antes del accidente y que estos no viajaban a exceso de velocidad. Además, cuestionó el estado de la carretera, la autovía A-52 en Cernadilla, Zamora, al noroeste de España.

“Iban súper tranquilos”

Por su parte, el camionero José Azevedo realizó un video en Tik Tok contando lo sucedido. En el registro aseguró también haber intentado ayudar a Diogo Jota y André Silva, pero que fue imposible.

“Me adelantaron con total tranquilidad, sin exceso de velocidad. Tengo la conciencia tranquila. Sé lo que pasé esa noche porque no sabía quién estaba dentro; me enteré al día siguiente. Compartí el vídeo con mi mujer, y por la mañana supe que eran los hermanos en el coche. Mi más sentido pésame a la familia, les doy mi palabra de que no iban a exceso de velocidad, con total tranquilidad”, indicó el conductor, que aseveró transitar por la autovía A-52 de lunes a sábado.

“Conduzco por esta carretera todos los días, de lunes a sábado, y sé que no sirve para nada. He visto verdaderas barbaridades de otros coches, pero ellos iban super tranquilos. Es oscura y, a pesar de ello, pude ver la marca y el color del vehículo a la perfección. Más tarde, por desgracia, terminó en la colisión, sentenció.