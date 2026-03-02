SUSCRÍBETE
    Lanzan primera Guía Turística Convoca Alto Biobío: turismo, cultura y economía local desde el territorio pewenche

    La Guía Turística Convoca Alto Biobío reúne a 53 emprendimientos locales y propone una forma respetuosa y con identidad de conocer el territorio, fortaleciendo el desarrollo económico desde las propias comunidades.

     

    En el marco del cierre del programa Convoca Alto Biobío 2025, impulsado por Fundación MC junto a la Municipalidad de Alto Biobío, se realizó el lanzamiento oficial de la primera versión física y digital de la Guía Turística del territorio,una iniciativa que pone en valor el turismo, la cultura y la economía local desde una mirada territorial.

    La guía es el resultado de un proceso formativo y colaborativo que reunió a más de 50 emprendedores de distintas localidades de la comuna, quienes hoy cuentan con negocios en funcionamiento y procesos de formalización en marcha. Más que un catálogo, esta herramienta busca visibilizar el valor económico, cultural y territorial de los emprendimientos locales, promoviendo un turismo respetuoso, sustentable y con pertinencia cultural, alineado con la cosmovisión pewenche.

    Organizada por localidades, la publicación incluye servicios turísticos, alojamientos comunitarios, gastronomía pewenche basada en productos locales, artesanía tradicional y una amplia variedad de productos elaborados en el territorio. Además, incorpora recomendaciones para visitar Alto Biobío, un glosario cultural y destacados turísticos como la Reserva Nacional Ralco, Laguna El Barco y las Termas Alto Biobío.

    Desde Fundación MC y el municipio destacan que esta guía es un instrumento para fortalecer la economía local y visibilizar el trabajo de las comunidades y proyectar a Alto Biobío como un territorio que pone en el centro a su gente, su identidad cultural y su relación con la naturaleza.

    La Guía de Turismo Convoca Alto Biobío se encuentra disponible en formato físico y digital, y será difundida en distintos espacios del territorio, con el objetivo de que tanto la comunidad como quienes visitan el territorio puedan conocer valorar y preferir la oferta local desde una mirada territorial y comunitaria.

    Guía digital https://bit.ly/mapaaltobiobio

    Guía física: https://bit.ly/guiaconvocaltobiobio

    Material audiovisual: https://bit.ly/kitguiaaltobiobio

