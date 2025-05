Friends sale del catálogo de Netflix y tienes los últimos días para maratonearla

"Estaré ahí para ti" reza el título y el estribillo del famoso tema central de Friends, que interpreta el grupo The Rembrandts. Pero en realidad, Rachel, Joey, Monica, Chandler, Ross y Phoebe no iban a estar siempre para ti, al menos no en el catálogo de Netflix.

La sitcom estadounidense, que sigue las vivencias de un grupo de amigos en Nueva York, es una de las producciones más populares que se encuentran en la plataforma de streaming.

Si no, que les pregunten a sus millones de fans en todo el mundo, que maratonean sus episodios cada vez que quieren reír y distraerse.

Pero ya no podrán hacerlo, al menos en Netflix, porque Friends sale del catálogo de Latinoamérica el jueves 31 de diciembre.

El anunció, que causó desazón entre sus seguidores, lo confirmó hoy el servicio a través de su cuenta de Twitter.

https://twitter.com/NetflixLAT/status/1341790676107857922

Además, en su publicación la plataforma informó también que ese mismo día abandonan su cátalogo otras dos series estadounidenses icónicas: Gossip girly El príncipe del rap.

Maratón navideña de Friends

Friends-1.jpg la-tercera

Foto: Promocional

Por eso desde hoy tienes poco más de una semana para disfrutar de esta producción, creada por Marta Kauffman y David Crane, y que debutó en septiembre de 1994.

Desde entonces y hasta mayo de 2004 se emitieron 1o exitosas temporadas, todas disponibles en Netflix.

Así es que tienes más de 200 capítulos para maratonear antes de que la serie abandone el catálogo de la plataforma.

Una buena idea es volver a vez sus populares episodios navideños, que el mismo Netflix compartió hace un par de años a través de Twitter.

https://twitter.com/NetflixES/status/944195919293177856

Pese a que muchos echarán de menos Friends, en el servicio de streaming hay una lista larga de buenas series y que Finde reunió en un ranking con las 70 mejores según su calificación en IMDB.