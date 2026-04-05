Cambio de hora en Chile: revisa qué hora es este domingo tras el inicio del horario de invierno

Este domingo comenzó el horario de invierno en Chile, luego de que la noche del sábado 4 de abril se concretara el tradicional cambio de hora que rige en gran parte del territorio nacional.

Tal como establece el Decreto 224, a las 23:59 horas los relojes se atrasaron en 60 minutos , volviendo a marcar las 23:00. Con ello, el país pasó del huso horario UTC-3 al UTC-4, lo que implica jornadas con amaneceres y atardeceres más tempranos.

En este contexto, una de las principales dudas durante la mañana es si los dispositivos marcaron correctamente la nueva hora.

Inicia horario de invierno: ¿Qué hora es oficialmente en Chile?

Qué hora es

La recomendación es revisar la hora oficial en el sitio del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA), disponible en https://www.horaoficial.cl/, donde se puede consultar el horario en tiempo real para las distintas zonas del país.

La mayoría de los dispositivos electrónicos, como teléfonos móviles y computadores, realizan el cambio de manera automática al estar conectados a internet.

Sin embargo, relojes análogos u otros equipos sin conexión requieren un ajuste manual.

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Dónde se aplica el cambio de hora

El cambio de hora se aplica en todo el país, con excepción de las regiones de Aysén y Magallanes y la Antártica Chilena, que mantienen su horario actual y quedan una hora adelantadas respecto al resto del territorio. En tanto, en Chile insular también se realizó la modificación, adaptándose a su propio huso horario.

Este ajuste marca el inicio del horario de invierno, que se extenderá hasta el primer sábado de septiembre de 2026, cuando se deba adelantar nuevamente el reloj para dar paso al horario de verano.

Debido a los posibles desajustes en alarmas, sistemas o rutinas, las autoridades recomiendan verificar la hora durante esta jornada para evitar inconvenientes.