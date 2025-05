Recetas: 7 cuentas foodie de Instagram que te encantarán

Los amantes de la comida sabemos que nuestra peor provocación son las cuentas foodies.

Aquí te presentamos 7 cuentas con recetas increíbles que tienes que seguir en Instagram.

Motívate y únete a esta tendencia que cada día suma más adeptos.

@ElGordoCocina

El-gordo-cocina.jpg Laika

La foto es de @elgordococina

Víctor Manuel García, más conocido como @ElGordoCocina, es un referente para los amantes de la buena mesa y la poca vergüenza. Sus recetas fáciles y rápidas harán de la cocina tu lugar favorito en la casa. Si sigues al pie de la letra las indicaciones de este foddie argentino, tendrás la preparación perfecta.

Y si no te resulta de inmediato es cosas de perseverar y tener paciencia.

¿Con qué te puedes encontrar? Una receta de bibimbap -un plato coreano sabroso-, unas tostadas de queso crema, con ciboulette, pepinos y salmón ahumado, y el chegusan de carne, hummus y cebolla caramelizada (en la foto) y cubos de queso con champiñones.

El dueño de esta cuenta es no es un profesional de la cocina. Aburrido de su trabajo, en 2015 encontró en las ollas y sartenes un escape a su rutina.

Desde ese entonces, no deja de compartir sus recetas en Instagram con casi medio millón de seguidores.

Lo más interesante en esta cuenta es el feedback de sus seguidores. La mayoría de los comentarios, evocan esos sabores de la comida de la mamá.

Y es que el enfoque casero en su cocina es inspiración de su propia experiencia, porque como lo ha dicho en varias entrevistas "el gordo" en su casa siempre se comió bien, y varias veces él detrás de la cocina.

@thesimplelife.cl

The-Simple-Life.jpg Laika

La foto es de @thesimplelife

Autora del libro Snacks, ricos, fáciles y secretamente saludables, Augusta de @thesimplelife.cl es una de las más importantes influencers de cuentas foodies en Chile.

Esta estudiante de Derecho comparte en su perfil recetas muy fáciles de hacer. Su promesa es que comas muy bien conno más de 10 ingredientes y en menos de 30 minutos. Y siempre alimentos no procesados.

Eso sí, las recetas no están en su cuenta, sino que en su página web, donde te da el paso a paso.

Seguir sus recetas, sólo te tomará cinco minutos más de tu rutina habitual. Por ejemplo, está el hummus de zapallo, la mantequilla de almendra y coco tostado, y el tan de moda shakshuka, el guiso de vegetales del Medio Oriente con muchas especias y huevo.

@clauvarleta

ClauVarleta.jpg Laika

La foto es de @clauvarleta

Si no conoces la cuenta de Claudia Varleta (@clauvarleta), una ingeniera comercial amante de la cocina, te has perdido de harto. Pero aún estás a tiempo de ponerte al día.

Autora del blog El Mundo de Dulcinea, lo suyo son los postres pero también los platos caseros y creativos, como una ensalada de kale, con quínoa, jamón serrano crocante y pera, una crema de garbanzos con zanahorias y unos zapallos horneados ideales para los lunes sin carne.

Y sus postres, se ven tan bien en su cuenta, como quedan. Ojo con los de chocolate, como la torta de milhojas con masa filo de chocolate rellena con manjar, el queque de pera chocolate, y la torta de mousse de chocolate, que hizo para Mercado Paula Gourmet, con su hermana, la actriz Carola Varleta.

Un desafío que, si sigues sus recetas, pronto serás el mejor repostero o repostera de Chile (Aló ¿Bake-off?)

@PoliEnLaCocina

Poli-en-la-cocina.jpg Laika

La foto es de @polienlacocina

Paulina Briones se define como mamá autodidacta de la cocina. Y ahora ya nadie la puede parar. Sus creaciones la han hecho merecedora de muchos seguidores en Instagram.

Si tu hijo o hija es malo para las legumbres, prueba con algunos de los consejos de esta madre moderna. Con casi 50 mil seguidores en su Instagram (@polienlacocina), es una de las cuentas foodie chilenas más populares porque revive esos sabores de la infancia.

Aunque el toque de mamá nunca será el mismo, con estas recetas llegarás muy cerca.

¿El resultado? Prolijas preparaciones de intenso sabor y armonía entre los ingredientes.

Sus recetas van desde unos porotos cocinados con cerveza acompañados de longaniza —de sabor suave y sin alcohol (pensado para niños)— contundentes hamburguesas en versiones carnívoras y vegetarianas, hasta unos deliciosos Pancakes con chips de chocolate acompañados con miel de maple orgánica.

@SanSabor

SanSabor.jpg Laika

La foto es de @sansabor

Desde la sureña ciudad de Puertos Varas, el diseñador Santiago Sahli (@sansabor), nos tienta con sus preparaciones. Su buen gusto por la fotografía lo convierten en una verdadera cuenta de #foodporn en Instagram. Quien no conozca el término, no se preocupe que no verá nada inapropiado, sino fotografías de platos con las que no podrás dejar de salivar.

Sus recetas siempre te sacarán de más de un apuro. La sencillez de los ingredientes que ocupa y sus recetas rápidas de preparar son la combinación perfecta para sorprender a tus invitados cuando se reunan en casa. En el blog de SanSabor siempre encontrarás alternativas rápidas y sabrosas.

Desde la coliflor gratinada con queso y ají verde, pasando por el curry de garbanzos vegetariano, hasta las dulces y jugosas peras cocinadas al vino, las recetas de Santiago te salvarán de cualquier apuro.

Aprovecha de disfrutarlas a solas, porque desde que empieces a cocinarles a tus amigos, serás el anfitrión por siempre. (Aló ¿Divina Comida?)

Jiiva.jpg Laika

La foto es de @jiiva.cl

Si lo tuyo es la comida consciente, el perfil de Maria José Cedeño (@jiiva.cl) te va encantar. Esta diseñadora y profesora de educación básica, propone en sus recetas combinaciones cargadas de sabor usando ingredientes como verduras frescas, legumbres, granos y frutos secos.

Si eres vegano o vegetariano, tienes que seguirla porque nunca fue tan fácil comer sano como ahora y con estas recetas.

Tras realizar un curso de Naturopatía en Londres, empezó a cocinar bajo el principio deno hacer daño a su cuerpo. Hoy lo que propone es una alimentación sana y sabrosa a la vez.

Sácate el prejuicio de que comer vegeratiano (o vegano) se trata solo de ensaladas y preparaciones insípidas, porque en esta cuenta foodie encontrarás platos como un delicioso manjar sin lácteos que se prepara con crema de coco y azúcar, o las albóndigas de lenteja (en la foto) que son todo un hit.

Sigue sus consejos y cuéntanos en unos meses más como te sientes. De seguro notarás el cambio.

La foto es de @panbatido

Considerado por sus amigos como un buen anfitrión, los orígenes de Braulio Tapia (@panbatido_) en el mundo foodie partió como un bitácora de sus grandes comidas. Hoy con una notable popularidad por sus fotos en Instagram, busca dar un merecido espacio al pan casero en las mesas chilenas.

Hornear es su pasatiempo favorito y lo aprendió de forma autodidacta. Pese que hacer pan implica meter literalmente las manos en la masa, la simplicidad de su preparación y el producto final valen el esfuerzo. En su cuenta, este panadero de Valparaíso te envalentona a que produzcas tu propio pan.

La forma en que Braulio te explica cómo lo puedes hacer, te hará sentir seguro y confiado a que lo podrás hacer; Aprende a preparar el pan perfecto para tus hamburguesas, marraquetas caseras o unas deliciosas dobladitas. Todas las recetas las encuentras acá.

Ojo que si eres de la región de Valparaíso, aprovechar de participar en algunos de los curso que ofrece. ¿Quién sabe si lo tuyo es la panadería?