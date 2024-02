Hermano de teniente (R) venezolano secuestrado: “El convenio entre Chile y Venezuela podría haber sido una oportunidad para el régimen de Maduro”

Este miércoles se cumple una semana del secuestro del teniente (R) Ronald Ojeda, quien fue capturado por cuatro sujetos durante la madrugada del pasado 21 de febrero desde su domicilio, en la comuna de Independencia.

Y a pesar de que las pesquisas del Ministerio Público se activaron de inmediato, aún no hay antecedentes claros respecto de su paradero. Hasta ahora, como han dicho las autoridades, todas las hipótesis siguen abiertas, por lo que se han mantenido vigilancias y refuerzos de seguridad tanto en fronteras terrestres, aéreas y marítimas.

Pero aunque para los investigadores aún no hay responsables claros, la familia del otrora militar se inclina por responsabilizar al gobierno de Nicolás Maduro. Esto, como asegura su hermano, Javier Ojeda, porque se le vinculaba con un supuesto intento de golpe y ya había sido blanco de represión.

Por ahora, eso sí, sincera que como familia esperan que la investigación avance y que pronto haya resultados. No han perdido la esperanza de que Ronald reaparezca con vida y, por lo mismo, están planificando junto a autoridades nacionales el viaje de su madre a territorio nacional.

Se cumple una semana del secuestro de su hermano ¿Cómo siguen esta situación como familia?

Como familia estamos destrozados. Estamos completamente destrozados, desesperados por saber la información sobre la vida de mi hermano y obviamente el carácter de secreto que tiene la investigación nos afecta muchísimo. Nos inquieta muchísimo y nos genera mucho daño. Sin embargo, estamos comprometidos en pro del beneficio de la vida de mi hermano en cumplir la ley y seguir con el carácter de la misma, ya que nos garantizan que sería lo mejor para tener buenos resultados.

Entre lo que nos pueda transmitir ¿Han visto avances en las pesquisas?

De acuerdo al cumplimiento del mismo carácter secreto, no se ha transmitido ninguna información directa de la investigación a los familiares, porque hay riesgos, de acuerdo a lo que nos dice el Estado. No se puede comprometer ni siquiera a los mismos familiares, porque perder esa información o hacerla pública, no solo podría ser un beneficio para nosotros, sino que sería darle información a los secuestradores.

¿Con qué autoridades o instituciones mantienen contacto?

En principio el contacto lo lleva mi hermana que se encuentra en Chile desde hace cinco años. Ella lleva, el contacto con las autoridades. Por eso, no nos queda en duda que el Estado está haciendo el trabajo, porque mi hermana que tiene contacto con ellos, y de forma visual, ella nota el agotamiento y el compromiso que tienen con la investigación.

Ella nota que hay un compromiso con este caso y que no van a dejarlo fácilmente que decaiga. Ha habido diálogo no con los titulares del gobierno, pero los canales están funcionando.

Hermano de teniente (R) venezolano secuestrado: “El convenio entre Chile y Venezuela podría haber sido una oportunidad para el régimen de Maduro”

Hay diferentes hipótesis en torno a este secuestro. ¿Cómo lo analizan ustedes como familia?

Como este es un caso atípico, abrir muchas hipótesis no es para nada raro. Una de las hipótesis que maneja el Estado sería culpar al gobierno de Venezuela. Obviamente, yo creo que esa es una de las hipótesis más fuertes, porque ya ha hecho señalamientos muy directos en contra de mi hermano y le han dado un carácter muy fuerte, y por ello esos antecedentes fortalecen esa hipótesis.

Por otra parte, la hipótesis de que sean bandas organizadas, pues públicamente se ha vinculado a las bandas organizadas con el gobierno de Venezuela. Por lo que tampoco sería de la idea de descartar algo así, pese a que mi hermano no realizaba ningún tipo de cosas que lo asocien con estas bandas.

Sobre un autosecuestro, pues mi hermano tiene principios, una moral que lo ha demostrado públicamente y con mucha anterioridad, incluso en su formación dentro de la Academia Militar de Venezuela, él lo ha demostrado siempre. Por lo que esa hipótesis, nosotros obviamente lo descartamos por completo.

El ex subdirector del DGCIM, Manuel Cristopher Figueroa, asegura que todo fue coordinado por el gobierno venezolano y que podría haber coordinación con Chile...

Eso forma parte de la investigación, y el secreto obviamente que guarda la investigación, por lo que yo no puedo entrar a hablar públicamente sobre esas declaraciones, que podrían incluso desviar públicamente los fines de la investigación.

Hubo un dirigente político del Partido Comunista que acá en Chile deslizó que podría haber intromisión de la CIA en este hecho. ¿Lo incluye dentro de las posibilidades?

No es de mi incumbencia hablar sobre un involucramientos de la CIA. Me sorprenden declaraciones como esas, pero no sería para nada raro que el Estado lo tenga también como una de las hipótesis. No lo sé.

¿Para usted son militares los responsables?

Para mí sí, pero no solamente militares. En lo personal, por lo que veo en los videos, no veo que sean solamente militar, hay uno que parece tener un estilo más vinculado a organismos de investigación. Los demás los veo completamente como militares.

Las interrogantes que abre el secuestro del exmilitar venezolano en Chile

“No creo que Chile comprometa su territorio”

¿Cree que Chile puede haber como sido parte de esto a través de este convenio que se firmó con Venezuela en enero pasado?

Me imagino yo que el gobierno de Chile también mantiene eso como una de las hipótesis, porque tampoco puede confiarse directamente y evitar analizar eso. Pero en principio, no puedo decir que esto sea una situación real.

¿O sea ve como probable que el gobierno venezolano se aprovechara de ese convenio?

En mi opinión personal, sería una de las oportunidades que pudo haber tenido el régimen. Si el Estado chileno hubiese sabido de esto, sería una violación por completo de los derechos humanos y de la seguridad e integridad del Estado chileno, pero no descarto que podría haber sido una de las oportunidades que aprovecha el gobierno venezolano, porque se podían evitar oposiciones.

¿Ve posible una venia chilena?

No, siempre dentro de la hipótesis de que sea el gobierno venezolano. Del gobierno chileno no lo estoy diciendo. No creo que el subsecretario (Manuel Monsalve) haya decidido comprometer la seguridad de un ciudadano chileno, porque ya mi hermano se asociaba como chileno. No creo que haya hecho acuerdos al respecto, y no solamente por lo de mi hermano, sino porque eso habría comprometido su cargo y el territorio chileno. Eso comprometería muy gravemente al gobierno y degradaría totalmente su popularidad. No creo yo que un subsecretario tenga la capacidad como para firmar documentos de esta índole.

Se ha dicho que su hermano ya estaría en Venezuela ¿Antecedentes concretos de ello han tenido?

No, no hemos tenido antecedentes.

“Mi sobrino está desesperado”

¿Qué le ha podido transmitir su hermana respecto de la situación en la que está ella, su cuñada y su sobrino?

Tenemos poca información, porque obviamente no fluye la información como quisiéramos

por la misma condición de la investigación. Por lo menos mi cuñada y mi sobrino están en un sitio de resguardo, y obviamente que el cambio drástico de vivienda, por lo menos para el niño, le ha afectado y está desesperado por la atención de su padre. Mi cuñada, está muy mal, está desesperada. Mi hermana, en cambio, está haciendo el esfuerzo por mantener un poco más de control porque está realizando los trámites ante las autoridades.

¿Aún siguen sin recibir llamados o mensajes pidiendo rescate de parte de los captores?

No, por ahora no hemos tenido ningún contacto con esta gente.

¿Las autoridades venezolanas los han contactado?

Me imagino yo que el Estado chileno ya ha hecho contacto con el gobierno de Venezuela. A mí en lo particular me sorprende el silencio del gobierno de Venezuela. El silencio de Chile está completamente justificado, va en pro del beneficio de las investigaciones, pero el silencio de Venezuela no sé si en un momento llegó a comprometerse. Imagino que después de las declaraciones de Diosdado Cabello si se pactó mantener esto bajo secreto.

¿Se sienten en peligro?

Tener miedo en esta situación es casi que obvio, porque una banda como esta no es una banda de secuestro de bajo perfil. Es una banda, para mi criterio, de un muy muy alto perfil, porque bandas como esta no las contratan personas con bajos recursos. Es una banda que demostró, por lo menos en lo que se ve en videos, que está muy bien preparada y que sus tentáculos son muy largos. Entonces el miedo, obviamente, está presente en cada uno de nosotros, incluso más en mi familia que se encuentra en Venezuela, ya que una de las hipótesis que se maneja es que sea el gobierno.

Su madre y su padre siguen en Venezuela ¿Ellos han recibido amenazas o algún tipo de amedrentamiento?

Por ahora no, aunque anteriormente en 2017 si recibimos amenazas muy directas de parte de bandas organizadas. Pero estamos realizando acciones para poder trasladar a mi madre a Chile, estamos a la espera de lo que nos digan las autoridades.

¿Cree que se ha tardado mucho esta indagación?

No vemos como algo raro que las respuestas estén tardando, pero si nos afecta, porque obviamente nosotros queremos que esto se resuelva ya. Pero no me es raro, porque por lo que se ve, esta no es una banda sencilla, habrán utilizado métodos, líneas de escape y mecanismos que estarán imposibilitado al Estado chileno dar fácilmente con ellos.