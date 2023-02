Batman: The Brave and the Bold, la nueva antología anunciada por DC Comics

A propósito de la película de The Brave and the Bold que reunirá a Batman y su hijo, DC Comics anunció una nueva antología de cómics que será conocida como Batman: The Brave and the Bold.

La serie tendrá el objetivo de mantener la idea básica de The Brave and the Bold, de presentar historias que reúnan a dos héroes, pero también buscará introducir a nuevos personajes al universo DC.

Con un lanzamiento programado para mayo, el primero número tendrá 64 páginas y contará cuatro historias que incluirán a algunos de los creativos más reconocidos de la editorial.

De partida, el escritor Tom King y el dibujante Mitch Gerards volverán a colaborar tras su trabajo en Mister Miracle y presentarán una historia situada en el pasado que presentará el primer choque entre Batman y el Joker.

Otra de las historias involucrará al dibujante Dan Mora, quien además se encargará de escribir una historia en el estilo de Batman: Black & White. En esa historia, una Gotham cyberpunk estará controlada por el Joker y un Batman en motocicleta será el único que podrá deterlo.

También habrá una historia de Ed Brisson y el dibujante Jeff Spokes que seguirá elementos de su reciente historia de Stormwatch, en el especial de aniversario de Wildstorm, la cual se enfocará en el equipo liderado por el misterioso Director Bones. Y, finalmente, el escritor Christopher Cantwell debutará en la editorial con una historia de Superman y un misterio de su pasado, la cual será dibujada por Javier Rodríguez.