Detectan que desde una IP del Ministerio de Hacienda descargaron películas porno

En febrero de este año se dio a conocer que alguien descargó ilegalmente capítulos de la serie Peacemaker desde una IP del Ministerio de Hacienda de Chile.

Aquella denuncia fue realizada por un estudiante de Ingeniería Informática de la Universidad Federico Santa María de Viña del Mar, quien a través de su cuenta de Twitter (@seba20xx) reveló el hallazgo que se concretó al cruzar datos de la lista de direcciones IP usadas por el Gobierno de Chile para editar en Wikipedia con la información que entrega un sitio web llamado I Know What You Download.

Pues bien, ahora el propio @Seba20xx reveló un nuevo hallazgo: otra IP del Ministerio de Hacienda de Chile ahora fue utilizada para descargar contenido para adultos.

Según la descripción de sus imágenes, las películas en cuestión pertenecen a “BlackedRAW” y “MomsTeachSex”, franquicias que pertenecen a las compañías Vivid y Nubiles. En el detalle, la descripción de los torrents indican que se trata de películas que cuentan con la performance de las actrices Liya Silver y Skylar Snow, respectivamente.

Las descargas en cuestión fueron detectadas este 5 de abril, aunque no existen más detalles y es posible que se utilizase un notebook personal conectado a la red y no un PC institucional.

De todas formas, y tal como sucedió en el caso de febrero, la IP de la red estatal fue detectada ya que la descarga se llevó a cabo a través de trackers de torrents públicos estilo The Pirate Bay que no son precisamente los más seguros. De hecho, en esas plataformas circula mucho software malicioso disfrazado de los archivos que quieren bajar los usuarios, especialmente en el ámbito triple X.

Según datos recogidos por Radio Bíobío con la subsecretaría de Hacienda, este caso será investigado “para tomar las medidas administrativas necesarias”.