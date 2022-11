Disney Plus tendría en la mira a una nueva serie de Indiana Jones

Todavía faltan varios meses para que Disney estrene Indiana Jones 5, sin embargo, la Casa de Mickey Mouse ya estaría pensando en el futuro de la saga del arqueólogo tras esa película.

Así, como Harrison Ford ha asegurado que Indiana Jones 5 será su despedida definitiva del rol de Indy, un nuevo artículo de Variety reveló que Disney Plus tendría en la mira a una serie de Indiana Jones.

Este potencial programa aún no estaría formalmente en desarrollo, pero es algo que Disney quiere poner en marcha y para lo que, en colaboración con Lucasfilm, estaría participando activamente en reuniones con guionistas.

La idea es que esta posible serie se desarrolle en el mismo mundo de las películas de Indiana Jones, pero como no hay nadie vinculado al eventual proyecto por ahora se desconoce si podría ser una precuela, spin-off o secuela de la saga que arrancó en 1981 con Raiders of the Lost Ark.

No obstante, Variety dice que una serie no sería la única idea de Disney para Indiana Jones en estos momentos y la compaía estaría “explorando una serie de opciones para mantener la franquicia, lo que podría significar una serie, nuevas películas, otros medios o una combinación de estos”.

Recuerden que Indiana Jones ya tuvo una serie en 1992 de la mano de The Young Indiana Jones Chronicles y, en paralelo a lo que será Indiana Jones 5, la empresa Bethesda está desarrollando un nuevo videojuego de Indy.

Indiana Jones 5 se estrenará en junio de 2023.