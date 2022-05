Justin Lin habría renunciado a la dirección de Rápido y Furioso 10 por el comportamiento de Vin Diesel

¿Por qué renunció Justin Lin a la dirección de Rápido y Furioso 10? Esa es la pregunta que muchos fanáticos de la saga de Toretto se han hecho desde que durante la semana pasada se reportó que el director de Rápido y Furioso 9 no continuaría con la franquicia para las siguientes películas como se había planificado originalmente.

Pero aunque hasta el momento ni Lin ni Universal han entregado una razón oficial para salida del director, desde NY Daily News sostienen que todo sería debido a Vin Diesel.

Concretamente en un artículo firmado por el reportero Richard Johnson, NY Daily News plantea que sus fuentes afirman que Lin dejó la dirección de Rápido y Furioso 10 porque Diesel no se comportaría profesionalmente en el rodaje de la película de la que también es productor.

“Diesel se presenta tarde al set. No se sabe sus líneas y aparece fuera de forma”, señaló la fuente de NY Daily News. “Nadie atacará a Vin Diesel en manera pública, pero todos lo saben”.

Si bien la fuente de este reporte sostiene que ningún integrante de Rápido y Furioso 10 criticará públicamente a Diesel, evidentemente esta supuesta razón de la renuncia de Lin nos recuerda a todo el conflicto entre Dwayne Johnson y el actor que interpreta a Toretto. Después de todo, en esa disputa que se gestó en la producción de Rápido y Furioso 8 uno de los temas centrales era la ética de trabajo diferente que habrían tenido ambos actores.

“(Somos) dos personas filosóficamente diferentes y abordamos el negocio de la realización de películas de dos maneras muy diferentes”, dijo Johnson tiempo atrás sobre su pelea con Diesel. “(Mi) filosofía es la de ir al trabajo todos los días. Mirando a todos como socios iguales y mirando al estudio como socios iguales. Y mirando al equipo, independientemente de dónde se encuentre, ya sea en la hoja de llamadas o de otra manera, como socios iguales, con respeto y humildad, y siendo respetuoso con el proceso y con todos los demás seres humanos que están aportando al mismo tiempo tanto trabajo duro y sudor. Y creo que siempre ha sido importante para mí ser sincero y mirar a alguien a los ojos. Y si dices que vas a hacer algo, hazlo”.

Así, aunque por ahora no hay ninguna otra información que respalde este reporte sobre que el comportamiento “muy difícil” de Diesel habría motivado la renuncia de Lin a la película, tras la salida del director no han faltado las publicaciones que sostienen que el cineasta no parecía muy cómodo junto al actor en un video sobre el inicio del rodaje.

Pero mientras no hay nada más que rumores y conjeturas, por el momento lo único cierto es que Louis Leterrier será el nuevo director de Rápido y Furioso 10, y el estreno de la película sigue programado para mayo de 2023.