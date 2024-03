Justin Lin podría dirigir la próxima película de Spider-Man

Una nueva película de Spider-Man con Tom Holland está en los planes de Sony y Marvel Studios desde hace rato, pero en los últimos años no han existido mayores novedades al respecto.

Sin embargo, ahora un nuevo reporte de The Insneider asegura que el director Justin Lin, reconocido por revivir a la saga de Rápido y Furioso, además de encargarse de Star Trek Beyond, es uno de los candidatos para dirigir la próxima película del héroe arácnido.

Además, el mismo portal sostiene que las filmaciones se concretaran en la primavera de este año, pudiendo concretarse a partir de septiembre u octubre, por lo que ya se inició el trabajo de pre-producción.

Por ahora no hay nada oficial, aunque se espera que gran parte del elenco vuelva y se siga la historia en la que el mundo completo desconoce la existencia de Peter Parker, incluidos sus cercanos y aliados heroicos, cortesía de un hechizo del Doctor Strange.

De concretarse, esta sería la primera película de superhéroes en la carrera de Lin, aunque ciertamente incursionó en ese tipo de acción al reconvertir a Toretto y compañía en seres sobrehumanos tras el tipo de destrucción vehicular que se comenzó a gestar en aquella franquicia a partir de la excelente Fast Five.

Además de Lin, también se ha rumoreado que Drew Goddard (Cabin in the Woods) ha estado en la baraja de candidatos para tomar el puesto que dejó Jon Watts tras Spider-Man: No Way Home.

Con lo anterior en cuenta, también se ha dicho que la producción se enfocaría más en una acción de nivel callejero en Nueva York y posibles apariciones especiales de personajes como Daredevil (Charlie Cox) y el Kingpin (Vincent D’Onofrio). Y en ese contexto, tengan en cuenta que Goddard escribió el primer episodio del Daredevil de Netflix antes de alejarse de la producción por diferencias creativas.

Pero por ahora no hay nada oficial y la película de Spider-Man sigue sin tener fecha en el calendario.