Las consolas Xbox One X inspiradas en Wonder Woman 1984 son muy extravagantes

Pese a que todavía no sabemos qué pasará en el mundo durante los próximos meses, el lanzamiento de Wonder Woman 1984 parece estar cada vez más cerca o al menos esa es la impresión que dan elementos como el nuevo tráiler y la reciente colaboración de la película con Microsoft.

Siguiendo el lanzamiento de un nuevo adelanto de la secuela de Wonder Woman durante el evento virtual DC FanDome, este martes Microsoft presentó a las tres versiones personalizadas de la Xbox One X que algunos fanáticos podrán conseguir en el marco de la campaña promocional de Wonder Woman 1984.

Estas consolas reflejan distintos aspectos de la película y serán sorteadas de distintos modos y con distintas finalidades. Perom aunque este tipo de dinámicas siempre son llamativas, lo que se roba la película aquí son los diseños de estos dispositivos.

Como podrán ver a continuación, la primera Xbox One X de Wonder Woman 1984 está inspirada en la armadura dorada que la heroína lucirá en la nueva película y, según Microsoft, la consola y el control que la acompañará se decoraron “completamente a mano” con hojas de oro de 24 quilates.

Esta consola que tiene una apariencia muy costosa será subastada y todas las ganancias que salgan de allí serán para la organización Together for Her, una entidad dedicada a apoyar a mujeres y niñas que han vivido violencia doméstica.

La segunda consola está marcada por un fuerte color naranja y el símbolo de Wonder Woman que aparece en vibrantes colores dentro del famoso Lazo de la Verdad de la heroína que fue impreso en 3-D para adornar la consola.

Todo mientras el control también está adornado con llamativos colores que pretenden evocar la estética ochentera de las nuevas aventuras de Diana.

Esta consola llamada “Wonder Woman Lasso of Truth Xbox One X Console” será sorteada entre los usuarios que interactúen con el siguiente tweet de la cuenta oficial de Xbox.

Pero sin duda lo más llamativo de esta tanda de consolas Xbox One X inspiradas en Wonder Woman 1984 es el dispositivo basado en Cheetah.

Como se mostró en el tráiler más reciente de la película, Barbara Minerva se transformará en la famosa enemiga felina de Diana en esta cinta y los responsables del diseño de esta consola decidieron que lo mejor para representarla era llenar al dispositivo y el control de diseños tipo animal print.

“Inspirada en el look punk rock de la archienemiga de Wonder Woman, esta consola personalizada cuenta con un intrincado patrón de piel de serpiente y piel de leopardo sintético para una apariencia verdaderamente salvaje. Los picos plateados en la parte superior y frontal de la consola y el logo dorado de Wonder Woman 1984 fueron impresos en 3D para que coincidan exactamente con el tamaño de la consola”, señaló Microsoft en la presentación de esta versión de la Xbox One X.

Como pueden imaginar, el resultado de esa propuesta no es para todos los gustos.

Hasta ahora Microsoft no ha dicho cómo se sorteará o vendrá aquella consola, por lo que por el momento permanece solo como un particular objeto promocional.

De acuerdo a la página de Xbox, los usuarios mayores de edad de cualquier región compatible con Xbox Live pueden participar en el sorteo de la segunda consola, por lo que si les interesa pueden revisar el tweet que se adjuntó anteriormente.

Wonder Woman 1984 actualmente planea estrenarse en octubre de este año.