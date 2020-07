Manga de My Hero Academia: Comienza la batalla entre Midoriya y Shigaraki

Mientras todos esperan por la quinta temporada de My Hero Academia, el manga continúa con su publicación y con una de las operaciones más grandes que se han visto en la historia, con gran parte de los héroes participando para acabar con los villanos.

Antes de continuar te avisamos que se hablaremos del capítulo 276 del manga, por lo que si no quieres spoilers te recomendamos no continuar. El manga de My Hero Academia se encuentra disponible de forma gratuita a través de Manga Plus, la aplicación oficial de Shueisha.

Aunque la operación para acabar con el Ejército de liberación de Súper Poderes y la Liga de Villanos comenzó con gran éxito, las cosas se complicaron cuando despertó Shigaraki, quien ha incrementado sus poderes considerablemente.

Tras despertar es que este acabó con media ciudad sin mucho problema, y se dirigió en busca de Midoriya para robar el One for All. Al saber esto es que Midoriya decidió alejarse de la ciudad para proteger a los ciudadanos, siendo acompañado por Bakugo. Es así como comenzó una persecución mientras Endeavor, el héroe número 1, intentaba detener al discípulo de All for One.

A pesar de la intervención de Aizawa quien bloqueó los poderes de Shigaraki, el padre de Todoroki no pudo con el villano viéndose superado sólo por su gran poder físico.

Tras esto es que Shigaraki quiso ir por el profesor de la U.A. sin embargo en el momento en que estaba por alcanzarlo fue interceptado por Deku, quien decidió intervenir en el combate y dejar de arrancar.

Es así como para la siguiente semana finalmente comenzará la batalla entre el heredero del One for All y el del All for One. Bakugo que también se encontraba en el lugar también decidió lanzarse contra el villano, por lo que todo parece apuntar a que el combate será un 2v1 ¿Será suficiente?

Cabe mencionar que aunque el lugar se encuentra repleto de héroes, han despertado una serie de Nomus de ‘Gama casi alta’ por lo que las cosas no lucen muy bien para los buenos.

El próximo capítulo del manga de My Hero Academia llegará el próximo 5 de julio.