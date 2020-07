Microsoft descontinuará a la Xbox One X y la Xbox One S All-Digital

Microsoft oficialmente detendrá la producción de dos modelos de su actual consola, la Xbox One.

Tanto la Xbox One X como la Xbox One S All-Digital dejarán de producirse, para potenciar el arribo de la próxima iniciativa de la compañía: la Xbox Series X.

“A medida que avanzamos hacia el futuro con Xbox Series X, estamos dando el paso natural de detener la producción en Xbox One X y Xbox One S All-Digital Edition. Xbox One S continuará siendo fabricado y vendido a nivel mundial”, explicó la compañía a través de un comunicado a The Verge.

La Xbox One X es el modelo más potente, creado por Microsoft para apoyar el juego 4K y la realidad virtual. Por su parte, la versión One S All-Digital, como lo dice su nombre, está enfocada en la distribución digital y carece de lector de Blu-Ray.

Según puntualiza Microsoft, los modelos que dejarán de ser producidos se mantendrán disponible en algunos retailers durante los próximos meses.

La Xbox One S, en tanto, es la versión principal de la consola en la actualidad y, tras bajar el foco del Kinect, cuenta con varias mejoras de hardware. Por ejemplo, también tiene foco 4K, incluyendo un lector para discos Blu-Ray 4K Ultra HD.