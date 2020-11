Ya hay usuarios que han lamentado haber recibido por error una Xbox One X en vez de una Xbox Series X

Debido a la semejanza en los nombres de las consolas, no pocos jugadores han anticipado que la próxima Navidad podría romper el corazón de algunas personas. Claro, por un lado está la Xbox One X, la consola de la actual generación de consolas, y por otro lado está la Xbox Series X, la nueva joya de la corona de Microsoft.

Como sus nombres son similares, es fácil anticipar que algunos padres podrían ir por error por la consola equivocada.

Pero ahora un nuevo reporte indica que ya hay jugadores que por error han recibido la consola que no esperaban. Según consta en una discusión en Reddit, una jugadora australiana recibió la Xbox One X en vez de la Xbox Series X que pidió.

Asegurando que verificó su compra, y que ella no fue la que cometió un error al adquirirla, la jugadora explicó que el error en el envío fue cometido por una tienda australiana llamada Telstra.

La solución de su caso será devolver la Xbox One X y volver a comprar la Xbox Series X, esperando que la compañía no cometa el error de confundir las consolas. Claro está, ahora eso significa que no la tendrá en el día de lanzamiento.

Lo llamativo de todo esto es que en Australia ya hay jugadores que han recibido la consola con anticipación antes del lanzamiento, por lo la jugadora ya podría haber tenido en sus manos la consola correcta. Microsoft ya ha llamado a utilizar la consola desde ya, pues los afortunados en recibirla no tendrán problema alguno a la hora de usar su nueva pieza gamer de última generación.