El Ford Mustang GTD bate su propio récord en Nürburgring

El Ford Mustang quiere ser algo más que uno de los muscle car más famosos del planeta. También quiere ser uno de los más rápidos. Para eso desarrolló la versión GTD Competition, aún un prototipo, pero que ya dio de que hablar al superar su propio récord en el legendario trazado Nürburgring.

Lo hizo con prestancia, pues pulverizo su registro anterior por 11 segundos, dejándolo en 6:40.835.

Este hito no es fruto de la casualidad. El paquete Competition es una oda a la eficiencia radical. Bajo el capó tiene un motor V8 sobrealimentado de 5.2 litros que entrega más de 815 CV, aunque su secreto reside en su equilibrio dinámico.

Para alcanzar esta cifra en el “Infierno Verde”, Ford ha recurrido a una dieta estricta de magnesio en sus llantas, una reducción masiva de peso en el interior con asientos de carbono y una aerodinámica activa que incluye un sistema de DRS optimizado.

Así se logra que el GTD Competition no solo corre en las rectas, sino que también lo haga en las curva, en las que se apoya en una suspensión ajustable de última generación y aletas deflectoras delanteras secundarias que mantienen el coche pegado al asfalto en los sectores más técnicos del trazado de Nordschleife.

Con este registro, el sexto más rápido para la categoría Pre-Production/Prototype de Nürburgring, el Mustang GTD se sitúa en la élite absoluta, compitiendo cara a cara con el Corvette ZR1X, cuyo tiempo es de 6′49′'275, y el Porsche 911 GT3 RS MR (6′45′'389), que de seguro no demorarán en volver a la pista para plantarle cara a los estadounidenses del óvalo azul.