Nuevo A6 Sportback e-tron: aumenta la familia eléctrica de Audi en Chile

El 2025 fue el año de la arremetida de Audi en Chile con su gama e-tron. Primero fue el Q6 y, luego, el Q4 Sportback; ahora llega el A6 Sportback, un imponente sedán en tiempos de SUV, que lleva así a cuatro modelos el portafolio 100% eléctrico de la marca en el país, además de sus versiones MHEV y PHEV.

Los nuevos Audi A6 Sportback e-tron son los segundos modelos fabricados con la Premium Platform Electric (PPE), desarrollada para modelos de gran volumen, y el primero que integra el concepto de suelo plano de la plataforma.

¿Cómo es el diseño del Audi A6 Sportback e-tron?

En la parte delantera, el diseño ultrafino de las luces diurnas y la amplia parrilla le dan un aspecto plano y ancho en la carretera. Una máscara negra rodea la parrilla Singleframe totalmente cerrada e invertida, que refleja el lenguaje de diseño específico de los modelos e-tron. Los faros principales con tecnología Matrix LED con Digital Light Signature y otros elementos funcionales, como los sensores del sistema de asistencia al conductor y las entradas de aire, están integrados en la máscara oscura que rodea el vehículo, lo que los hace casi invisibles.

Desde el lateral, una incrustación negra le otorga más dinamismo al modelo, el cual se extiende hasta la parte trasera e integra los reflectores, lo que alarga visualmente la longitud del sedán y que se combina a la perfección con las llantas de 21” bicolor Audi Sport con cálipers en color rojo.

Atrás, posee una franja de luces tridimensional continua, un borde de alerón distintivo, al igual que el difusor trasero. Por primera vez, un modelo Audi lleva los cuatro anillos iluminados.

¿Cuánto mide el Audi A6 Sportback e-tro?

Tiene una longitud de 4.928 mm, una anchura de 1.923 mm (sin incluir los retrovisores) y una altura de 1.487 mm, además de una distancia entre ejes de 2.946 mm. Asimismo, cuenta con suspensión dinámica, lo que también mejora el coeficiente aerodinámico del mismo, el cual es de tan solo 0.21 Cx, lo que lo convierte en el Audi de producción más aerodinámico que se haya fabricado.

El maletero ofrece 502 litros de espacio para equipaje. Con los asientos traseros abatidos, aumenta hasta 1.330 litros. Hay 27 litros adicionales de espacio de almacenamiento en el maletero delantero estándar (frunk) bajo el capó.

¿Cómo es el diseño interior del Audi A6 Sportback e-tron?

Por dentro sobresale la pantalla panorámica MMI, con diseño curvo y tecnología OLED, que consta de la pantalla Audi virtual cockpit plus de 11,9 pulgadas y la pantalla táctil MMI de 14,5 pulgadas, además de la pantalla MMI para el acompañante de 10,9 pulgada. Cuenta con un volante deportivo “S” en cuero, multifunción, con levas de recuperación y calefactado junto con el Head Up Display..

Las zonas que enfatizan el confort destacan por sus grandes superficies y materiales suaves. Por el contrario, las áreas de control son de color negro brillante de alta calidad para proporcionar la claridad necesaria para interactuar con el vehículo.

Posee vidrios acústicos, asientos delanteros deportivos en Leather/Leatherette con “S” en relieve, ajuste eléctrico, calefactados y ventilados, con función memoria y soporte lumbar, asientos traseros calefactados, sistema de sonido Bang&Olufsen 3D de 16 altavoces + subwoofer de 705W complementan el interior y la experiencia de sus ocupantes.

Naturalmente, se roba la atención el techo panorámico inteligente de cristal con control de transparencia.

¿Qué motor tiene el Audi A6 Sportback e-tron?

Sus propulsores eléctricos, combinados con una batería de iones de litio con doce módulos y 180 celdas prismáticas tiene una capacidad bruta total de 83 kWh para la variante S Line y 100 kWh para la Performance. Su autonomía es hasta 672 kilómetros y 756 kilómetros, respectivamente.

En cuanto a la potencia, en su versión S Line entrega 282 Hp y un torque de 435 Nm y una aceleración de 0 a 100 km/h en 6,0 segundos. La Performance cuenta con 362 Hp y 565 Nm, y acelera de 0 a 100 km/h en 5,4 segundos.

Gracias a la tecnología de 800 voltios, las cargas rápidas son posibles y permiten pasar de un 10% a un 80% (150 kW) en 27 minutos para la versión S Line y 30 minutos para la Performance S Line.

¿Qué asistencias para el conductor tiene el Audi A6 Sportback e-tron?

Cuenta con el Asistente de Crucero Adaptativo Plus, que ayuda a acelerar, frenar, mantener la velocidad y la distancia de seguridad, así como también con el Asistente de Giro y Evasión de obstáculos. A la hora de mantener el vehículo en su carril, combina el Asistente de Mantenimiento de Carril y el Detector de Punto Ciego.

Además, para estacionar integra los sistemas Exit Warning System y también los avisos de Alerta de Tráfico Cruzado Trasero. El paquete de seguridad suma ocho airbags.

¿Cuál es el precio del Audi A6 Sportback e-tron?

Disponible en ocho colores (blanco glaciar, beige siam, gris tifón, azul pacífico, azul plasma, gris magnético, gris Daytona y negro Mitos), se comercializará en dos versiones, una S Line con precios a partir de los $89.900.000 y una Performance S Line con precios a partir de los $104.900.000.