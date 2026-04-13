Brasileña Ascenty y necesidad del cable chino: “Cuanto más conectividad tenga Chile, más competitivo va a ser”

La compañía brasileña Ascenty es uno de los desarrolladores de data centers más importantes de América Latina. Cuenta con 25 instalaciones, 20 de ellas en Brasil, dos en México y tres en Chile, más específicamente en la comuna santiaguina de Quilicura.

Ascenty, un joint venture entre la gestora estadounidense de centros de datos Digital Realty y Brookfield Infrastructure, una unidad del administrador norteamericano de fondos de inversión Brookfield, pretende llevar a cabo inversiones este año por US$1.000 millones en la región para ampliar su red de infraestructura digital.

A Chile asignará del orden de los US$50 millones en inversión, con el objetivo de ampliar sus centros de datos actuales, dado que sus construcciones son modulares. Aunque cuenta con terreno suficiente para desplegar otros dos edificios.

La inversión necesaria para levantar un data center se calcula en unos US$10 millones por megawatt (MW). El tercer edificio de Ascenty en Chile, inaugurado en septiembre del año pasado, contaba con una capacidad de 16 MW y una superficie de 8 mil metros cuadrados.

“El mercado de Chile es muy importante para Ascenty. Estamos listos para hacer más inversiones, pero aún necesitamos demanda de parte de clientes”, asegura su vicepresidente de operaciones, Marcos Siqueira.

Marcos Siqueira, VP de operaciones de Ascenty

-¿Qué ha pasado con la demanda de data centers?

Teníamos mucha demanda cuando entramos a Chile. Empezamos con un data center y luego dos más. Hubo mucha demanda en esos años. Pero todos los proveedores de la Nube hicieron muchas inversiones en Estados Unidos, por tanto ha habido menos inversión en América Latina. Últimamente ha habido muchos proyectos que están volviendo a hacerse en Latinoamérica, pero muchos de ellos en Brasil, de clientes de Estados Unidos y China.

-Ustedes han dicho que podrían construir un cuarto data center en Chile. ¿Cuándo podría ocurrir esto?

Las decisiones sobre nuevos data centers se van a tomar en la parte final de 2026. Tenemos tierra disponible y energía renovable disponible. Estamos listos para hacerlo, aunque la configuración de los proyectos van de acuerdo a los clientes que se tiene.

Aunque Siqueira no detalló los clientes con los que trabaja, en la página web de la compañía aparecen como “socios” de Ascenty, las empresas proveedoras de almacenamiento de datos Amazon Web Services, Microsoft Azure, IBM, Dell, Google Cloud, Oracle y Hewlett Packard Enterprise.

El cable y los permisos

Al entrar a temas controversiales que involucran a su rubro y que han estado en la discusión pública en el último tiempo en Chile, Siqueira parece contraintuitivo, porque sus opiniones difieren de lo que inversionistas y empresarios en Chile han planteado, sobre todo en lo relacionado con la polémica del cable chino y de la llamada “permisología”.

El gobierno pasado estimaba que sería conveniente para el país no contar sólo con un cable submarino transoceánico en el Pacífico, como el llamado Humboldt, que desarrollará Google junto al Estado chileno, y cuyo trayecto culmina en Australia, sino que para el desarrollo de la industria de los data centers, por ejemplo, era positivo contar con otras opciones, como en Chile-China Express, que uniría a este país con Hong Kong. Esto desencadenó que Estados Unidos manifestara su molestia mediante la revocación de las visas a tres funcionarios del gobierno chileno y que su embajador Brandon Judd declarara que “el cable chino ya acabó”.

¿Se requiere otro cable transoceánico, paralelo al Humboldt, para desarrollar la industria de los data centers en Chile?

-Cuanto más oportunidades tenemos de cables submarinos que van a llegar a Chile, más estratégico va a ser Chile para todo el mundo. En conectividad, se necesitan más conexiones para Chile. Cuanto más conectividad tenga Chile, más competitivo va a ser Chile en comparación con todos los países, para ser un gran nodo de infraestructura digital.

O sea, ¿sería bueno tener un cable hasta China?

-No sólo cables chinos, sino muchas alternativas. Por la forma del mundo, todos los cables que llegan a Brasil llegan por la costa, y a Brasil le gustaría tener cables chinos. Y Chile tiene la oportunidad. E insisto, cuanto más conectividad tenga Chile, más competitivo va a ser para que Chile sea un nodo muy importante para tener más data centers.

En ese sentido, en términos estratégicos podría ayudar a Brasil a conectarse con China a través de un cable que llegara a Chile y que cruzara el continente.

-Todo lo que viene de Asia, que el primer punto de conectividad sea Chile y después, por otros caminos, puede ingresar a Brasil. Chile va a estar en una posición muy privilegiada.

Una complejidad que han debido enfrentar los data centers en Chile es el alto uso de agua para refrigeración, como le pasó a Google en la comuna de Cerrillos en Santiago. ¿Es un problema para ustedes?

-No es un tema que limite las oportunidades para Chile. Todos los data centers que Ascenty tiene en operación no necesitan de agua para refrigeración. Conocemos las limitaciones de agua en Chile, y que no es sólo allá pues es un problema global, pero tenemos la oportunidad de no usar agua, y esa ha sido una de las razones de nuestro éxito.

En esa línea, empresarios e inversores en Chile se han quejado de la alta y enmarañada carga de permisos que deben enfrentar para realizar sus proyectos. ¿Cuál ha sido su experiencia?

-Nunca tuvimos un problema para obtener un permiso, porque desde siempre compartimos nuestra idea con las comunidades y municipios, pues tenemos una obligación de responsabilidad social. Hemos invertido en varios países y podemos decir que Chile tiene una política estructurada de permisos, donde para nosotros como inversionistas siempre ha sido muy claro el proceso. Nunca tuvimos un problema, porque siempre seguimos lo que estaba normado.