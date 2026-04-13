SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Brasileña Ascenty y necesidad del cable chino: “Cuanto más conectividad tenga Chile, más competitivo va a ser”

    Una de las defensas que el gobierno anterior hacía de su interés por llevar adelante un cable submarino chino, era por el potencial de inversión en data centers. Ascenty es uno de los mayores desarrolladores de data centers presentes en Chile y coincide en el atractivo que significa contar con más de un cable submarino. Asimismo, resalta que sus proyectos "nunca han tenido un problema de permisos".

    Ignacio BadalPor 
    Ignacio Badal
    Data center de Ascenty en Chile

    La compañía brasileña Ascenty es uno de los desarrolladores de data centers más importantes de América Latina. Cuenta con 25 instalaciones, 20 de ellas en Brasil, dos en México y tres en Chile, más específicamente en la comuna santiaguina de Quilicura.

    Ascenty, un joint venture entre la gestora estadounidense de centros de datos Digital Realty y Brookfield Infrastructure, una unidad del administrador norteamericano de fondos de inversión Brookfield, pretende llevar a cabo inversiones este año por US$1.000 millones en la región para ampliar su red de infraestructura digital.

    A Chile asignará del orden de los US$50 millones en inversión, con el objetivo de ampliar sus centros de datos actuales, dado que sus construcciones son modulares. Aunque cuenta con terreno suficiente para desplegar otros dos edificios.

    La inversión necesaria para levantar un data center se calcula en unos US$10 millones por megawatt (MW). El tercer edificio de Ascenty en Chile, inaugurado en septiembre del año pasado, contaba con una capacidad de 16 MW y una superficie de 8 mil metros cuadrados.

    “El mercado de Chile es muy importante para Ascenty. Estamos listos para hacer más inversiones, pero aún necesitamos demanda de parte de clientes”, asegura su vicepresidente de operaciones, Marcos Siqueira.

    Marcos Siqueira, VP de operaciones de Ascenty

    -¿Qué ha pasado con la demanda de data centers?

    Teníamos mucha demanda cuando entramos a Chile. Empezamos con un data center y luego dos más. Hubo mucha demanda en esos años. Pero todos los proveedores de la Nube hicieron muchas inversiones en Estados Unidos, por tanto ha habido menos inversión en América Latina. Últimamente ha habido muchos proyectos que están volviendo a hacerse en Latinoamérica, pero muchos de ellos en Brasil, de clientes de Estados Unidos y China.

    -Ustedes han dicho que podrían construir un cuarto data center en Chile. ¿Cuándo podría ocurrir esto?

    Las decisiones sobre nuevos data centers se van a tomar en la parte final de 2026. Tenemos tierra disponible y energía renovable disponible. Estamos listos para hacerlo, aunque la configuración de los proyectos van de acuerdo a los clientes que se tiene.

    Aunque Siqueira no detalló los clientes con los que trabaja, en la página web de la compañía aparecen como “socios” de Ascenty, las empresas proveedoras de almacenamiento de datos Amazon Web Services, Microsoft Azure, IBM, Dell, Google Cloud, Oracle y Hewlett Packard Enterprise.

    El cable y los permisos

    Al entrar a temas controversiales que involucran a su rubro y que han estado en la discusión pública en el último tiempo en Chile, Siqueira parece contraintuitivo, porque sus opiniones difieren de lo que inversionistas y empresarios en Chile han planteado, sobre todo en lo relacionado con la polémica del cable chino y de la llamada “permisología”.

    El gobierno pasado estimaba que sería conveniente para el país no contar sólo con un cable submarino transoceánico en el Pacífico, como el llamado Humboldt, que desarrollará Google junto al Estado chileno, y cuyo trayecto culmina en Australia, sino que para el desarrollo de la industria de los data centers, por ejemplo, era positivo contar con otras opciones, como en Chile-China Express, que uniría a este país con Hong Kong. Esto desencadenó que Estados Unidos manifestara su molestia mediante la revocación de las visas a tres funcionarios del gobierno chileno y que su embajador Brandon Judd declarara que “el cable chino ya acabó”.

    ¿Se requiere otro cable transoceánico, paralelo al Humboldt, para desarrollar la industria de los data centers en Chile?

    -Cuanto más oportunidades tenemos de cables submarinos que van a llegar a Chile, más estratégico va a ser Chile para todo el mundo. En conectividad, se necesitan más conexiones para Chile. Cuanto más conectividad tenga Chile, más competitivo va a ser Chile en comparación con todos los países, para ser un gran nodo de infraestructura digital.

    O sea, ¿sería bueno tener un cable hasta China?

    -No sólo cables chinos, sino muchas alternativas. Por la forma del mundo, todos los cables que llegan a Brasil llegan por la costa, y a Brasil le gustaría tener cables chinos. Y Chile tiene la oportunidad. E insisto, cuanto más conectividad tenga Chile, más competitivo va a ser para que Chile sea un nodo muy importante para tener más data centers.

    En ese sentido, en términos estratégicos podría ayudar a Brasil a conectarse con China a través de un cable que llegara a Chile y que cruzara el continente.

    -Todo lo que viene de Asia, que el primer punto de conectividad sea Chile y después, por otros caminos, puede ingresar a Brasil. Chile va a estar en una posición muy privilegiada.

    Una complejidad que han debido enfrentar los data centers en Chile es el alto uso de agua para refrigeración, como le pasó a Google en la comuna de Cerrillos en Santiago. ¿Es un problema para ustedes?

    -No es un tema que limite las oportunidades para Chile. Todos los data centers que Ascenty tiene en operación no necesitan de agua para refrigeración. Conocemos las limitaciones de agua en Chile, y que no es sólo allá pues es un problema global, pero tenemos la oportunidad de no usar agua, y esa ha sido una de las razones de nuestro éxito.

    En esa línea, empresarios e inversores en Chile se han quejado de la alta y enmarañada carga de permisos que deben enfrentar para realizar sus proyectos. ¿Cuál ha sido su experiencia?

    -Nunca tuvimos un problema para obtener un permiso, porque desde siempre compartimos nuestra idea con las comunidades y municipios, pues tenemos una obligación de responsabilidad social. Hemos invertido en varios países y podemos decir que Chile tiene una política estructurada de permisos, donde para nosotros como inversionistas siempre ha sido muy claro el proceso. Nunca tuvimos un problema, porque siempre seguimos lo que estaba normado.

    Más sobre:AscentyData centernubetecnologiatelecomunicacionescable chinonegociospulso

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Qué es Mythos de Anthropic y por qué preocupa a las autoridades de EE.UU.

    “Indignación” en el gobierno español por el procesamiento a esposa de Pedro Sánchez en pleno viaje oficial a China

    Dólar rompe los $ 900 en las primeras operaciones debido a preocupación por bloqueo del Estrecho de Ormuz

    Campeón en casa: El Menor se quedó con la Final Internacional de Red Bull Batalla

    Netanyahu respalda el bloqueo anunciado por Trump en el estrecho de Ormuz

    Ministerio de Economía ingresará dos proyectos con foco en las pymes: alivio tributario y mejora en el pago a 30 días

    Lo más leído

    1.
    Vittorio Corbo: “Tenemos que echar a andar los motores internos porque el viento de cola externo se acabó”

    Vittorio Corbo: “Tenemos que echar a andar los motores internos porque el viento de cola externo se acabó”

    2.
    Estacionamientos de pago de la RM: Santiago y Ñuñoa lideran en ubicaciones y Providencia tiene el mayor precio promedio

    Estacionamientos de pago de la RM: Santiago y Ñuñoa lideran en ubicaciones y Providencia tiene el mayor precio promedio

    3.
    Así es Qinto, el nuevo espacio de 25 mil metros cuadrados que inaugura hoy Cenco Costanera

    Así es Qinto, el nuevo espacio de 25 mil metros cuadrados que inaugura hoy Cenco Costanera

    4.
    Tomás Rau: “Así como ha habido aumentos importantes en el salario mínimo, a veces hay que contener esos aumentos”

    Tomás Rau: “Así como ha habido aumentos importantes en el salario mínimo, a veces hay que contener esos aumentos”

    5.
    Justicia confirma condena a Walmart Chile por bullying laboral contra trabajadora venezolana

    Justicia confirma condena a Walmart Chile por bullying laboral contra trabajadora venezolana

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    En pleno Desierto de Atacama: el telescopio submilimétrico más alto del mundo ya está operativo en Chile

    En pleno Desierto de Atacama: el telescopio submilimétrico más alto del mundo ya está operativo en Chile

    Las mejores VPN de 2026: cómo elegir la adecuada

    Las mejores VPN de 2026: cómo elegir la adecuada

    ¿Dormir hasta tarde el fin de semana compensa la falta de sueño de la semana?

    ¿Dormir hasta tarde el fin de semana compensa la falta de sueño de la semana?

    Adictos al celular: por qué cuesta tanto desengancharse de las redes sociales

    Adictos al celular: por qué cuesta tanto desengancharse de las redes sociales

    Servicios

    Temblor hoy, lunes 13 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 13 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Ecuador por el Sudamericano Sub 17

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Ecuador por el Sudamericano Sub 17

    Elecciones de Perú 2026: revisa los locales de votación habilitados en Chile este domingo 12 de abril

    Elecciones de Perú 2026: revisa los locales de votación habilitados en Chile este domingo 12 de abril

    Vodanovic acusa falta de diálogo por Plan de Reconstrucción Nacional: “Hay una voluntad clara del Gobierno de avanzar sin escuchar”
    Chile

    Vodanovic acusa falta de diálogo por Plan de Reconstrucción Nacional: “Hay una voluntad clara del Gobierno de avanzar sin escuchar”

    Lo Barnechea y Las Condes activan nueva inyección de recursos para financiar pesquisas de la PDI y avanzar en seguridad

    Orrego destina $ 250 millones para pistolas taser en Carabineros que podrían usarse para control del comercio ambulante

    Dólar rompe los $ 900 en las primeras operaciones debido a preocupación por bloqueo del Estrecho de Ormuz
    Negocios

    Dólar rompe los $ 900 en las primeras operaciones debido a preocupación por bloqueo del Estrecho de Ormuz

    Brasileña Ascenty y necesidad del cable chino: “Cuanto más conectividad tenga Chile, más competitivo va a ser”

    Ministerio de Economía ingresará dos proyectos con foco en las pymes: alivio tributario y mejora en el pago a 30 días

    Qué se sabe del ataque de Estados Unidos contra dos embarcaciones en el Pacífico
    Tendencias

    Qué se sabe del ataque de Estados Unidos contra dos embarcaciones en el Pacífico

    Adictos al celular: por qué cuesta tanto desengancharse de las redes sociales

    Expertos advierten de la “atrofia cognitiva” que provoca la IA en las nuevas generaciones

    “Es decepcionante lo que hicimos hoy”: la recriminación de Christiane Endler tras la caída de la Roja contra Argentina
    El Deportivo

    “Es decepcionante lo que hicimos hoy”: la recriminación de Christiane Endler tras la caída de la Roja contra Argentina

    Marcelo Moreno Martins convierte un doblete y le dedica los goles al DT de Bolivia: “Hay que esperar a ver si lo echan”

    Con un cruce entre LeBron James y Kevin Durant en primera ronda: revisa el cuadro completo de los Playoffs de la NBA

    Qué es Mythos de Anthropic y por qué preocupa a las autoridades de EE.UU.
    Tecnología

    Qué es Mythos de Anthropic y por qué preocupa a las autoridades de EE.UU.

    Review del iPhone 17e: cómo es el teléfono más económico de Apple

    Práctico, compacto y con capacidades fotográficas de Leica: así es el nuevo Xiaomi 17

    Campeón en casa: El Menor se quedó con la Final Internacional de Red Bull Batalla
    Cultura y entretención

    Campeón en casa: El Menor se quedó con la Final Internacional de Red Bull Batalla

    Muere a los 92 años Asha Bhosle, leyenda de la música india y artista con más grabaciones de la historia

    Selva Almada: “En Argentina somos una sociedad muy atravesada por la violencia”

    “Indignación” en el gobierno español por el procesamiento a esposa de Pedro Sánchez en pleno viaje oficial a China
    Mundo

    “Indignación” en el gobierno español por el procesamiento a esposa de Pedro Sánchez en pleno viaje oficial a China

    Netanyahu respalda el bloqueo anunciado por Trump en el estrecho de Ormuz

    Keiko Fujimori se pone a la cabeza en Perú con casi el 17% de los votos con la mitad del escrutinio

    Cuasimodo: una fiesta de fe y tradición
    Paula

    Cuasimodo: una fiesta de fe y tradición

    Las otras mujeres del caso Pelicot

    Cuando restringir empeora los atracones