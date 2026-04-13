Vodanovic acusa falta de diálogo por Plan de Reconstrucción Nacional: “Hay una voluntad clara del Gobierno de avanzar sin escuchar”

La senadora y presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, cuestionó que no haya existido ningún diálogo previo con el Gobierno sobre el proyecto de reconstrucción nacional que será presentado esta semana por el Presidente José Antonio Kast.

La senadora de esta forma denunció que existe “una voluntad clara del Gobierno de avanzar sin escuchar", apuntando que no han hablado con ella ni con los diputados de su partido.

“Nosotros como senadores, pensábamos hablar con el ministro García, pero los diputados, nos han señalado que ellos, siendo la Cámara de origen, donde obligatoriamente debe entrar este proyecto, no han sido contactados por nadie del Gobierno”, sostuvo en conversación con Radio Pauta.

Según agregó la senadora, “esto es algo inédito, porque siempre los gobiernos lo que se busca es hacer un trabajo prelegislativo, un trabajo de diálogo para informar y para buscar los apoyos, no para hacer tabla rasa y pasar por encima de todo el resto”, enfatizando que “es muy preocupante esta postura que tiene el gobierno”.

Vodanovic además cuestionó que la demora se debió a que “Renovación Nacional reclamó porque no conocían el proyecto. O sea, aquí el Gobierno ni siquiera habla con los propios, habla con una parte del Gobierno”.

Otra de las críticas de la senadora fue hacia el hecho de que el proyecto abarque diversas materias señalando que es un “tutti frutti” y que lo correcto sería dividir el proyecto.

“Cuando a uno, bajo el manto de medidas de reconstrucción, están imponiendo una reforma soterrada, yo creo que eso es engañar a la ciudadanía, es engañar la democracia”.

Reducción de los impuestos a las grandes empresas

En la ocasión, la senadora Vodanovic, además criticó la rebaja de impuestos que plantea el Gobierno, expresando que esta no va a producir una reactivación económica.

"No va a producir el efecto de la reactivación", sostuvo, detallando que “la evidencia lo que demuestra es que ninguna rebaja de impuestos per se, en un corto plazo, produce ese efecto que supuestamente busca este proyecto. Aquí lo que se está buscando es rebajar el impuesto a las grandes empresas, pero el efecto que se busca no se va a producir".

Finalmente mencionó que en el Partido Socialista “estamos por dialogar, estamos por escuchar. Si al Gobierno no le interesa, que aprueben su reforma, pero que se hagan responsables de lo que significa eso para la gran mayoría de los chilenos”.