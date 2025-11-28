BLACK SALE $990
    Trump confirma la muerte de miembro de la Guardia Nacional que fue herida en tiroteo en Washington

    La tarde de este jueves el presidente de Estados Unidos dio a conocer el fallecimiento de la especialista del ejército Sarah Beckstrom, quien junto a Andrew Wolfe fue gravemente herida en la capital estadounidense el pasado miércoles.

    Por 
    Lya Rosen

    La tarde de este jueves el presidente de Estados Unidos dio a conocer el fallecimiento de la especialista del ejército estadounidense Sarah Beckstrom, quien junto a Andrew Wolfe fue gravemente herida en la capital estadounidense el pasado miércoles.

    “Sarah Beckstrom, de Virginia Occidental, una de las guardias de las que hablamos, una joven muy respetada y una persona magnífica, comenzó su servicio en junio de 2023, sobresaliendo en todos los sentidos. Acaba de fallecer”, dijo Trump en una llamada que sostuvo con los militares por el Día de Acción de Gracias.

    Además señaló que Andrew Wolfe, el sargento de Estado Mayor de la Fuerza Aérea estadounidense que también fue gravemente herido, todavía está luchando por su vida.

    Como detalló CNN, Beckstrom y Wolfe fueron llamados a la capital de EE.UU. en agosto, luego de que las tropas de la Guardia Nacional de varios estados se sumaran a las fuerzas del orden federales en el área de Washington por orden de Trump.

    Sin embargo, en vísperas del Día de Acción de Gracias, estos miembros de la Guardia Nacional de Virginia Occidental resultaron heridos en un tiroteo a pocas cuadras de la Casa Blanca, que habría efectuado Rahmanullah Lakanwal, un afgano de 29 años que llegó como refugiado a territorio estadounidense en 2021.

    Tras el ataque, Beckstrom, de 20 años, y Wolfe, de 24, fueron sometidos a cirugía y permanecían en estado crítico hasta hoy jueves, mientras las autoridades federales y locales, sus vecinos de Virginia Occidental y sus seres queridos pedían orar por ellos.

    El padre de Beckstrom le había dicho a The New York Times en una llamada telefónica el mismo día del tiroteo que era improbable que su hija se recuperara. “La estoy sosteniendo de la mano ahora mismo”, dijo Gary Beckstrom, afirmando que: “Tiene una herida mortal. No se recuperará”.

    Jeanine Pirro, la fiscal federal de Washington D.C. declaró en una conferencia de prensa esta mañana que Lakanwal -quien trabajó con unidades militares respaldadas por la CIA- sería acusado de tres cargos de agresión con intención de matar mientras estaba armado y posesión de arma de fuego durante un delito violento.

    Sin embargo, Pirro advirtió en ese momento que, si los miembros de la Guardia Nacional no sobrevivían, los cargos podrían elevarse a asesinato en primer grado.

