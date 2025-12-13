VOTA INFORMADO por $1100
    Mundo

    Trump promete represalias tras la muerte de dos soldados y un intérprete estadounidenses en Siria

    El mandatario norteamericano además destacó la cooperación de EE.UU. con las fuerzas sirias y aseguró que su nuevo presidente, Ahmed al-Sharaa, está "devastado por lo sucedido” en la provincia de Palmira.

    Por 
    Lya Rosen

    El presidente Donald Trump dijo este sábado que “habrá represalias muy serias” después de que dos militares y un civil estadounidenses murieron en un ataque en Siria, que Estados Unidos atribuye al grupo Estado Islámico.

    “Tomaremos represalias”, declaró Trump a la prensa en la Casa Blanca, añadiendo que el país lamenta la pérdida de los tres grandes patriotas estadounidenses y reza por los tres heridos, quienes “parecen estar bastante bien”.

    Como informó CNN, el mandatario además destacó la cooperación de EE.UU. con las fuerzas sirias. “Siria, por cierto, luchaba junto a nosotros”, aseguró Trump, para luego afirmar que su nuevo presidente, Ahmed al-Sharaa, está “devastado por lo sucedido”.

    El Comando Central de Estados Unidos informó que otros tres militares resultaron heridos en la emboscada que fue llevada a cabo por un solo pistolero del grupo paramilitar en el centro sirio, específicamente en la provincia de Palmira. El ejército estadounidense además comunicó que el atacante murió.

    Poco después de hablar en la Casa Blanca, Trump se volcó a las redes sociales para continuar refiriéndose al incidente. “Este fue un ataque del Estado Islámico contra Estados Unidos y Siria, en una parte muy peligrosa de Siria, que no está totalmente controlada por ellos”, dijo en su cuenta de Truth Social.

    Para luego añadir en su publicación, reafirmando su anterior advertencia, que “habrá represalias muy serias”.

    Por su parte, Sean Parnell, portavoz principal del Pentágono, señaló en X que: “La misión de los soldados era apoyar las operaciones en curso contra el Estado Islámico y el terrorismo en la región”.

    Asimismo, agregó que los nombres de los muertos se mantendrían en reserva hasta que se notifique a los familiares y enfatizó que “este ataque está siendo activamente investigado”.

    En la misma red social, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, detalló que el atacante fue asesinado por fuerzas aliadas e indicó: “Que quede claro: si atacan a estadounidenses, en cualquier parte del mundo, pasarán el resto de su breve y ansiosa vida sabiendo que Estados Unidos los cazará, los encontrará y los matará sin piedad”.

    El ministro de Asuntos Exteriores sirio, Asaad al-Shaibani, condenó el ataque en su cuenta de X, añadiendo que “extendemos nuestras condolencias a las familias de las víctimas y al gobierno y pueblo de Estados Unidos, y deseamos a los heridos una pronta recuperación”.

    Fuentes citadas por la televisión pública siria, Siria TV, apuntan a que el incidente se produjo dentro de la sede de la Inteligencia Siria en Palmira, la Sección 221, tras un encuentro en el que participaron responsables de los servicios secretos sirios y representantes estadounidenses.

    Otras fuentes aseguran que el responsable del ataque era miembro de las fuerzas de seguridad sirias, aunque esto no ha podido ser confirmado.

    Posteriormente, el portavoz del Ministerio del Interior sirio, Nuredin al Baba, afirmó que el Mando de la Seguridad Interior de su país había alertado a las fuerzas aliadas de la región desértica, en la que se encuentra Palmira, de la posibilidad de brechas de seguridad y posibles ataques de Estado Islámico, según la televisión siria Ijbariya.

