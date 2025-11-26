BLACK SALE $990
    Nacional

    Bad Boys descarta programa con Jeannette Jara tras negativa de José Antonio Kast de participar en el espacio

    Giancarlo Barbagelata, jefe de campaña de Franco Parisi, dio a conocer la decisión en un programa especial post elecciones y explicó que el escenario es distinto al del balotaje de 2021, cuando hubo un programa en solitario con Kast tras la cancelación por parte de Boric.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.

    El jefe de la campaña presidencial de Franco Parisi (PDG), Giancarlo Barbagelata, confirmó este martes que se descartó la propuesta de realizar una edición del streaming Bad Boys solo con la candidata presidencial oficialista, Jeannette Jara, tras la negativa del abanderado de Republicanos y del Partido Social Cristiano, José Antonio Kast, de participar del espacio.

    La decisión fue tomada esta jornada luego de que se zanjara la decisión del líder republicano, la que -según explican desde el entorno del candidato- se tomó debido a que el foco de estas semanas de campaña estará en el terreno y recorrer el país, para lo que se determinó asistir solamente a los debates formales como Anatel y Archi, y también al que foro que organizan radio Cooperativa y el Hogar de Cristo, que se realizará este jueves.

    Jara, en tanto, había manifestado la semana pasada su disponibilidad para asistir. Esto, pese a los reparos desde su sector, desde donde voces, como la de la exministra del Interior, Carolina Tohá, señalaban que Parisi busca que los contendores “bailen a su ritmo”, postura similar señalada por personeros cercanos a Kast.

    Streaming de "Bad Boys" 25 de noviembre. Captura Youtube.

    Así, Giancarlo Barbagelata, señaló que “tenía que comentarles de la invitación que Franco hizo amablemente a los dos candidatos, en Mega. Se les dio la invitación cariñosa y amable. Y hoy pusimos como día término de esperar la respuesta de ambos candidatos”.

    “Hoy tuvimos la respuesta de José Antonio Kast de no asistir al ‘Bad Boys’. Nosotros queríamos compartir una comunidad para que ambos candidatos puedan plantear sus programas de gobierno y ellos tenían el derecho de aceptar o rechazar”, agregó el panelista.

    “En el caso de Jara, ella estaba más disponible, lo dijo por la prensa, pero como programa hemos decidido que estuvieran ambos. Si no están ambos, la idea no es dar solo una oportunidad”, afirmó el entendido en marketing.

    Las razones de la cancelación

    Barbagelata señaló que el escenario es distinto al del balotaje de 2021, cuando se enfrentaron Kast con Gabriel Boric, oportunidad en que se realizó solo el programa con el republicano.

    “Kast estuvo un domingo. Boric estaba un jueves y pasa que un martes, dos días antes, se arrepintió y se bajó el del programa”, explicó Barbagelata.

    Así lamentó que “en nuestro afán de dar la oportunidad a todos, hemos decidido que no tomaron la oportunidad, pero están en su derecho”.

    Lo expuesto despertó las críticas del resto de los participantes, quienes cuestionaron las decisiones de Kast de restarse del streaming y también por su negativa a participar de otros espacios, como “Las caras de La Moneda”, de Canal 13. “No podís decirle que no a Don Francisco”, dijo Parisi.

    Plebiscito digital

    De la misma manera, durante la conversación entre las figuras del PDG también se informó que próximamente se definirá la fecha del plebiscito digital para que los militantes del partido decidan si la tienda llamará apoyar a Kast a Jara o a ninguno.

    “La directiva con Rodrigo Vattuone van a tener la reunión mañana (miércoles) o uno de estos días y van a ponerle la fecha al plebiscito interno (...) donde cada militante es un voto, lo van a confirmar para los próximos días y esa será la postura del partido", dijo Barbagelata.

